Τον κώδωνα του κινδύνου για τις Κεντρικές Φυλακές και τις συνθήκες που επικρατούν και ως προς την ασφάλειας και ως προς τη διαβίωση, κρούουν οι δεσμοφύλακες. Σε επιστολή τους προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η οποία κοινοποιείται και στον Μάριο Χαρτσιώτη, το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων Παγκύπριας Συντεχνίας “ΙΣΟΤΗΤΑ”, υπογραμμίζει πως είναι ανάγκη η μετεγκατάσταση των φυλακών. Το σχέδιο της Κυβέρνησης, όπως υπογραμμίζει για επέκταση των χώρων, απέτυχε ήδη. Οι φυλακές είναι ασφυκτικά γεμάτες. Την ίδια στιγμή απέτυχε και το σύστημα απενεργοποίησης κινητών με το έγκλημα να ελέγχεται μέσα από τα κελιά.

Δείτε αυτούσια την επιστολή:

Το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων, εκπροσωπώντας την πλειοψηφία του ένστολου του σωφρονιστικού συστήματος, απευθύνεται σε εσάς αναγνωρίζοντας τη βούληση που έχετε επιδείξει, από κοινού με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Μάριο Χαρτσιώτη, για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών του κλάδου. Η ιστορική απόφασή σας για τον διπλασιασμό του ειδικού επιδόματος επικινδυνότητας, καθώς και η προώθηση των αναγκαίων προσλήψεων προσωπικού, αποτελούν απτές αποδείξεις της κατανόησής σας για το βάρος που επωμίζεται το ένστολο προσωπικό.

Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, και ακριβώς επειδή αυτές οι θετικές κινήσεις αποδεικνύουν τη βούλησή σας για δράση, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι κινδυνεύουν να ακυρωθούν πλήρως από ένα ουσιώδες στρατηγικό σφάλμα: την επιμονή σε δαπανηρά ημίμετρα εντός του υφιστάμενου, κορεσμένου και ακατάλληλου σωφρονιστικού ιδρύματος.

Η πρόσφατη εμπειρία είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Η ολοκλήρωση της Φάσης 1 (η μετατροπή της παλιάς ανοικτής φυλακής) απέτυχε ήδη να επιλύσει το πρόβλημα. Όπως ακριβώς είχαμε προειδοποιήσει, ο κρίσιμος υπερπληθυσμός παραμένει, όπως επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στατιστικά του Συμβουλίου της Ευρώπης (SPACE I), τα οποία εξακολουθούν να κατατάσσουν την Κύπρο στις χώρες με «σοβαρή» (severe) συμφόρηση.

Καθώς η Φάση 1 απέτυχε, η πρόθεση της Κυβέρνησης να επενδύσει επιπλέον €35 εκατομμύρια για τη Φάση 2 (τη νέα πτέρυγα με ορίζοντα το 2028) στο ίδιο αποτυχημένο οικόπεδο, συνιστά εγγυημένη κατασπατάληση πόρων και διαιώνιση του αδιεξόδου.

Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση δεν αφορά πλέον μόνο τον υπερπληθυσμό. Αφορά την εθνική αξιοπρέπεια. Οι εκθέσεις της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι καταπέλτης. Αναφορές για κρατούμενους που στερούνται της στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως η πρόσβαση σε ατομική τουαλέτα εντός κελιού, δεν συνάδουν με ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.

Αυτή η εικόνα έχει ήδη απτές νομικές συνέπειες. Δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου (Εφετεία) αρνούνται την έκδοση κατηγορουμένων στην Κύπρο, βασιζόμενα σε αυτές τις εκθέσεις της CPT. Θεωρούν ότι η κράτηση στις φυλακές μας συνιστά κίνδυνο παραβίασης του Άρθρου 3 της ΕΣΔΑ (απάνθρωπη μεταχείριση). Η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζεται ως μη ασφαλής χώρα για την εκτέλεση Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης.

Την ίδια στιγμή, η επιχειρησιακή ασφάλεια εντός του ιδρύματος καταρρέει. Η αποτυχία του νέου, πολυδάπανου συστήματος απενεργοποίησης κινητών (jammers) δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια· είναι ομολογία αδυναμίας ελέγχου του χώρου. Επιτρέπει την ανεξέλεγκτη καθοδήγηση εγκληματικών δικτύων και θέτει σε καθημερινό κίνδυνο τη ζωή των δεσμοφυλάκων.

Η διεθνής σωφρονιστική επιστήμη είναι κατηγορηματική: τα κάθετα, αστικά ιδρύματα είναι ξεπερασμένα. Η μόνη λύση είναι οριζόντιες δομές (campus-style) που επιτρέπουν τον έλεγχο, την ασφάλεια, τον διαχωρισμό των κρατουμένων και παρέχουν πραγματικούς χώρους εργασίας και εκπαίδευσης που προάγουν τον σωφρονισμό.

Εξοχότατε,

Τα ημίμετρα τελείωσαν και η αποτυχία τους καταγράφηκε. Οι δεσμοφύλακες έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους.

Σας καλούμε να ηγηθείτε μιας ιστορικής, γενναίας τομής. Ζητούμε την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για:

1. Την άμεση ακύρωση του σχεδιασμού για την πτέρυγα των €35 εκατομμυρίων (Φάση 2), γλιτώνοντας τη Δημοκρατία από μια βέβαιη αποτυχία και σπατάλη.

2. Τη μεταφορά του συνόλου αυτών των πόρων στην άμεση εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και χωροθέτησης για την εκ θεμελίων ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου σωφρονιστικού ιδρύματος.

Το νέο αυτό ίδρυμα πρέπει να βρίσκεται αυστηρά εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός της Νεκρής Ζώνης, σχεδιασμένο βάσει των διεθνών προτύπων ασφαλείας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Είναι η μόνη πράξη που θα αποκαταστήσει την επιχειρησιακή ασφάλεια, το διεθνές κύρος της Δημοκρατίας και την αξιοπρέπεια εργαζομένων και κρατουμένων.