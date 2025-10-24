Αποσύρθηκε το αίτημα της κατηγορούσας Αρχής για έκδοση διατάγματος δήμευσης ποσού €19.694 που εντοπίστηκε (και δεσμεύτηκε τον Ιούλιο του 2024) σε λογαριασμό που διατηρεί στη Δημοκρατία ο Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ.

Η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Χριστιάνα Παρπόττα, μετά την προσωρινή διακοπή, μίλησε για τις πρόνοιες της νομοθεσίας σε σχέση με το αίτημα δήμευσης. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως το αίτημα θα έπρεπε να συνοδευτεί από έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα.

Διερωτήθηκε, ακόμη, αν η δήμευση του ποσού θα έχει το χαρακτήρα της συνεισφοράς προς τη Δημοκρατία ή αν θα είναι επιστροφή μέρους του ποσού που οικειοποιήθηκε ο κατηγορούμενος από την παράνομη δραστηριότητά του.

Σ΄ εκείνο το σημείο ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Ανδρέας Αριστείδης, ανέφερε πως υπό αυτά τα δεδομένα αποσύρει το αίτημά του.

Μετά απ΄ αυτή την εξέλιξη η επικεφαλής του τριμελούς δικαστικού σώματος, άρχισε νβα διαβάζει την ομόφωνη απόφαση.

Νωρίτερα στις 11:50 – Διεκόπη η διαδικασία για ανακοίνωση της ποινής του σφετεριστή Αϊκούτ

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας διέκοψε προσωρινά τη διαδικασία που άρχισε λίγο μετά τις 11:00 για ανακοίνωση της ποινής του κατά παραδοχή σφετεριστή περιουσίας Ελληνοκυπρίων, Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ.

Κι αυτό για να αποφασίσει το τριμελές δικαστικό σώμα επί του αιτήματος του εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής, ανώτερου δικηγόρου της Δημοκρατίας, Ανδρέα Αριστείδη, προκειμένου να εκδοθεί διάταγμα δήμευσης ποσού 19.694 ευρώ. Τα χρήματα αυτά είχαν εντοπιστεί και δεσμευτεί τον Ιούλιο του 2024 στον λογαριασμό που διατηρούσε στην Τράπεζα Κύπρου.

Η εκ των δικηγόρων του Αϊκούτ, Μαρία Νεοφύτου, είπε πως δεν φέρει ένσταση και ανέφερε πως η αποδοχή του αιτήματος της κατηγορούσας Αρχής από πλευράς Αϊκούτ, θα πρέπει να εκληφθεί ως μετριαστικός παράγοντας.

Μετά απ΄ αυτό η πρόεδρος, Χριστιάνα Παρπόττα, διέκοψε τη διαδικασία για να αποσυρθεί το δικαστικό σώμα του οποίου προΐσταται και να αποφασίσει σχετικά.

Η μικρή αίθουσα του Δικαστηρίου είναι κατάμεστη. Παρούσα και η σύζυγος του Αϊκούτ και οικεία του πρόσωπα. Όταν ο Αϊκούτ εισήλθε στην αίθουσα υπό τη συνοδεία αστυνομικών, χαιρέτησε εγκαρδίως με χειρονομία κάποιο από τα πρόσωπα που ήρθε για να παρακολουθήσει την διαδικασία.