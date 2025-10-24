Εννέα ημέρες μετά την γκάφα ολκής που είχε ως αποτέλεσμα ν’ αφεθεί ελεύθερη για… τρία λεπτά η κύρια ύποπτη για τη σοβαρότατη υπόθεση διαρροής βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Δικαστηρίου Λάρνακας, απορρίφθηκε η έφεση που είχε καταθέσει ο Γενικός Εισαγγελέας, για την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου. Την απόφαση έλαβε χθες το Εφετείο, σημειώνοντας στην ουσία πως δεν μπορεί να την εξετάσει αφού ενώπιον του τέθηκε «ζήτημα ακαδημαϊκού ενδιαφέροντας».

Υπενθυμίζεται πως η 29χρονη είχε συλληφθεί στις 11:25 της 13ης Οκτωβρίου και προσήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας στις 11:28 της επόμενης ημέρας. Έπειτα από προδικαστικό αίτημα που έθεσε ο δικηγόρος της, Χριστόφορος Δημητρίου, η δικαστής την άφησε ελεύθερη αφού διαπιστώθηκε πως παρήλθε το 24ωρο από την κράτησή της. Η 29χρονη, που είναι ιδιωτική φρουρός στο Δικαστήριο Λάρνακάς θεωρείται ύποπτη για τη διαρροή τριών βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό 29χρονου, που είχε συλληφθεί ως ύποπτος (σ.σ μετά αφέθηκε ελέυθερος) για την υπόθεση της απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και του εμπρησμού οχημάτων εταιρείας ενοικιάσεων στον παραλιακό της Πύλας στις 14 Αυγούστου. Ένα εξ αυτών έδειχνε την μεταφορά στα κρατητήρια του δικαστηρίου του 44χρονου Σύρου κατάδικου, ο οποίος φέρεται ως ο εντολέας της εγκληματικής ενέργειας στην Πύλα. Μια εγκληματική ενέργεια που σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα και για την οποία είναι υπόδικοι άλλοι 4 Σύροι.

Μετά την απελευθέρωση της 29χρονης, η οποία δεν επανασυνελήφθη, ο Γενικός Εισαγγελέας κατέθεσε έφεση προβάλλοντας «πως λανθασμένα το πρωτόδικο δικαστήριο την άφησε ελεύθερή, αφού η αίτηση είχε καταχωριστεί ενώπιον του Δικαστηρίου στις 10:15». Επισημαίνοντας πως με την έφεση δεν «σκοπείται ο παραμερισμός της πρωτόδικης απόφασης», αλλά απόφαση «ως προς την ορθότητα θεώρησής της», το Εφετείο έκανε λόγο για ακαδημαϊκό ζήτημα. «Δεν χρειάζεται ν’ αποφασιστεί το ζήτημα της ορθότητας της πρωτόδικης απόφασης στις παρούσες υποθέσεις, διότι δεν ζητείται από το Εφετείο να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα προσωποκράτησής των εφεσιβλήτων. Δεν θα μπορούσε βεβαίως να ζητηθεί από το Εφετείο ν’ αποφασίσει αίτηση προσωποκράτησης σήμερα (χθες), εννέα ημέρες μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης και χωρίς το Εφετείο να έχει ενώπιον του τα απαραίτητα στοιχεία…». Το Εφετείο, επικαλέστηκε, μάλιστα, την απόφαση σε άλλη απόφαση, ξεκαθαρίζοντας πως: «Τα δικαστήρια δεν ενεργούν επί ματαίω, ούτε επιλύουν ακαδημαϊκά ζητήματα, ούτε προχωρούν σε επίλυση διαφορών, οι οποίες είτε έχουν εκλείψει, είτε λόγω μεταβολής των συνθηκών, η επίλυσή τους δεν θα κατέληγε σε οποιοδήποτε πρακτικό αποτέλεσμα».

Σημειώνεται πως ο 29χρονος, ο οποίος είναι γνωστό πρόσωπο στις Αρχές, αφέθηκε επίσης ελεύθερος, μόλις παρήλθε διάταγμα οκταήμερής κράτησής του. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο philenews πως η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και πως αναμένονται τα αποτελέσματα από τα κινητά των δύο υπόπτων. Σημειώνεται πως, όπως λέχθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης του 29χρονου, κατά τη μεταφορά της ύποπτης για τη διαρροή στα κρατητήρια εκκίνησε το κινητό της και είναι άγνωστο εάν διαγράφηκαν αρχεία.