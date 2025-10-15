Μετά την αδιανόητη γκάφα που είχε ως αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη η κύρια ύποπτος για διαρροή βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Δικαστηρίου Λάρνακας, κατατέθηκε σήμερα έφεση από τη Νομική Υπηρεσία, επί της απόφασης του πρωτόδικου δικαστηρίου.

Η 29χρονη ιδιωτική φρουρός στο δικαστήριο Λάρνακας αφέθηκε ελεύθερη αφού παρήλθε για… τρία λεπτά ένα 24ωρο από τη σύλληψή της. Η ύποπτη, που θα παραμείνει ελεύθερη μέχρι την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, φέρεται να τράβηξε με το κινητό της τηλέφωνο τρία βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Δικαστηρίου Λάρνακας. Αυτά εντοπίστηκαν στο κινητό 29χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί για την υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρησμού οχημάτων στην Πύλα στις 14 Αυγούστου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Σημειώνεται πως για εκείνη την υπόθεση είναι υπόδικοι 5 Σύροι, εκ των οποίων και 44χρονος κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές. Στο κινητό του 29χρονου, ο οποίος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση, εντοπίστηκε βίντεο διάρκειας 5 δευτερολέπτων, που κατέγραφε τη μεταφορά στα κρατητήρια του δικαστηρίου του 44χρονου κατάδικου, που φέρεται ως ο εντολέας της εγκληματικής ενέργειας της Πύλας. Τα άλλα δύο βίντεο, διάρκειας 18 και 13 δευτερολέπτων αντίστοιχα, λήφθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου και απεικονίζουν το πρώτο τη μεταφορά άλλου κρατούμενου στα κρατητήρια του δικαστηρίου και το δεύτερο τη μεταφορά του σε αίθουσα του δικαστηρίου.

Σ’ ό,τι αφορά στην 29χρονη εργαζόταν στην αίθουσα που καταλήγει το υλικό από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του δικαστηρίου και συνελήφθη αφού φέρεται να εργαζόταν τις ώρες που καταγράφηκαν τα βίντεο. Η ίδια αρνείται ενοχή και υποστήριξε προφορικά πως ενδεχομένως να μην εργαζόταν και να υπέγραφε για λογαριασμό της ο υπεύθυνος της.