Πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί Δημόσιων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου του 2025 θα καταθέσει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Η πρωτοβουλία της βουλεύτριας έρχεται μετά την πρόσφατη νομική γνωμάτευση του Διεθνούς Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και αποσκοπεί στις πραγματοποίηση των απαραίτητων αλλαγών ώστε ο νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο οργανισμός. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αγγίζουν τον ρόλο του κράτους και της Αστυνομίας, την ευθύνη των διοργανωτών, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να διαλυθεί μια συγκέντρωση ή παρέλαση.

Οι σοβαρές ανησυχίες του ΟΑΣΕ

Η πρόταση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου προωθεί σειρά από σημαντικές αλλαγές στον νόμο, ώστε αυτός να είναι σύμφωνος με τις υποδείξεις του ΟΑΣΕ, ο οποίος με γνωμάτευση του έκρινε πως περιλαμβάνει διατάξεις που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το διεθνές επίπεδο προστασίας του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το άρθρο 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τροποποιήσεις στον νόμο στοχεύουν στην προσθήκη των αναγκαίων ασφαλιστικών δικλίδων, ώστε η προστασία του δικαιώματος ειρηνικής συγκέντρωσης να διασφαλίζεται επαρκώς. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, επιδιώκεται ο ξεκάθαρος καθορισμός των περιορισμών που δύναται να επιβληθούν στο δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις των αρχών της νομιμότητας, της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας, στο πλαίσιο του επιπέδου προστασίας που έχει καθοριστεί από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα.

Τι αλλάζει η πρόταση Χαραλαμπίδου

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα κυριότερα σημεία των τροποποιήσεων που προωθεί η Ειρήνη Χαραλαμπίδου είναι, ανάμεσα σε άλλα:

Καμία διάταξη δεν θα αναιρεί την υποχρέωση του κράτους να σέβεται, να διασφαλίζει και να διευκολύνει αδιακρίτως την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς

αδιακρίτως την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς Ο μη διορισμός διοργανωτή σε αυθόρμητη συγκέντρωση δεν θα αποτελεί λόγο για διάλυση της

σε αυθόρμητη συγκέντρωση θα αποτελεί λόγο για διάλυση της Ο διοργανωτής συγκέντρωσης ή παρέλασης δεν θα ευθύνεται για πράξεις και/ή παραλείψεις άλλων προσώπων που καθιστούν τη συγκέντρωση ή παρέλαση μη ειρηνική

συγκέντρωσης ή παρέλασης για πράξεις και/ή παραλείψεις που καθιστούν τη συγκέντρωση ή παρέλαση μη ειρηνική Η λήψη απόφασης για διάλυση της συγκέντρωσης ή της παρέλασης θα αποτελεί έσχατο μέτρο και θα μπορεί να ληφθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας, μετά από στοιχεία που παρατίθενται σε αυτόν από τον Υπεύθυνο Αξιωματικό

της συγκέντρωσης ή της παρέλασης θα αποτελεί και θα μπορεί να ληφθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας, μετά από στοιχεία που παρατίθενται σε αυτόν από τον Υπεύθυνο Αξιωματικό Μεμονωμένες βίαιες πράξεις προσώπου δεν θα συνιστούν λόγο διάλυσης της συγκέντρωσης ή παρέλασης

Υπενθυμίζεται ότι από πλευράς του το ΑΚΕΛ έχει ήδη καταθέσει πρόταση ώστε ο νόμος να καταργηθεί εντελώς. Από πλευράς του το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά το χαστούκι από τον ΟΑΣΕ, είχε διατυπώσει την θέση ότι η πλειονότητα των συστάσεων που περιλαμβάνονται στη γνωμάτευση έχουν ήδη ενσωματωθεί είτε στη συγκεκριμένη νομοθεσία είτε στην εσωτερική έννομη τάξη, μέσω του Συντάγματος, των νόμων και των κανονισμών. Εξέφρασε ωστόσο και πρόθεση «διεξοδικής μελέτης» κάποιων επιμερών ζητημάτων που εγείρονται.