Σημαντική εξέλιξη προκύπτει στο σίριαλ με τον περί Δημόσιων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου, με τρεις βουλευτές να υπογράφουν πρόταση νόμου για κατάργησή του. Υπενθυμίζεται ότι το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ είχε αναφερθεί σε κάποιες πρόνοιες, οι οποίες θεωρεί πως δεν συνάδουν με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τοποθέτηση από πλευράς ΟΑΣΕ προέκυψε μετά από προσφυγή της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου.

Την πρόταση νόμου υπογράφουν τρεις βουλευτές του ΑΚΕΛ. Πρόκειται για τους Άριστο Δαμιανού, Γιώργο Κουκουμά και Ανδρέα Πασιουρτίδη. Στο αιτιολογικό της πρότασης αναφέρεται ρητά ότι σκοπός της είναι η κατάργηση του περί Δημόσιων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω νόμος εισάγει διατάξεις στην κυπριακή έννομη τάξη, που περιορίζουν ουσιωδώς θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, όπως αυτό της ειρηνική συνάθροισης και της ελευθερίας της έκφρασης.

Προστίθεται επίσης, ότι το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, μελετώντας το νομικό πλαίσιο ως αυτό διαμορφώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο και ψηφίστηκε σε νόμο, κατέληξε σε πρόσφατη γνωμάτευσή του ότι αυτό δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα. «Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω νομικό πλαίσιο εμπεριέχει ευρείες διατάξεις που επιτρέπουν αυθαίρετους περιορισμούς στα δικαιώματα των πολιτών, ενώ παράλληλα επιβάλλει υπερβολικές και δυσανάλογες υποχρεώσεις στους διοργανωτές μίας συγκέντρωσης, οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι για πράξεις τρίτων», επισημαίνουν Δαμιανού, Πασιουρτίδης και Κουκουμάς.

Ακόμα, αναφέρουν ότι «η γνωμάτευση αναδεικνύει την ασφάλεια των λόγων επιβολής περιορισμών και της διάλυσης των συναθροίσεων, την απουσία μηχανισμών λογοδοσίας για τις ενέργειες της Αστυνομίας Κύπρου και τις περιορισμένες δυνατότητες δικαστικής προσφυγής, καθώς και τις δυσανάλογες ποινές που προβλέπονται στις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας». Καταλήγοντας, οι τρεις βουλευτές σημειώνουν πως «όλα τα πιο πάνω έχουν ως συνέπεια την αποθάρρυνση των πολιτών από την άσκηση των θεμελιωδών αιτημάτων τους, γεγονός που συνιστά ευθύ πλήγμα στο κράτος δικαίου και την δημοκρατία».

Η θέση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Μετά την παρέμβαση του ΟΑΣΕ για το ζήτημα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι έχει λάβει γνώση της γνωμάτευσης και διευκρίνισε πως η πλειονότητα των συστάσεων που περιλαμβάνονται στη γνωμάτευση έχουν ήδη ενσωματωθεί είτε στη συγκεκριμένη νομοθεσία είτε στην εσωτερική έννομη τάξη, μέσω του Συντάγματος, των νόμων και των κανονισμών.

Αναφορικά με την επισήμανση του ΟΑΣΕ περί «υπερβολικά ευρέων ορισμών», το Υπουργείο επισήμανε ότι οι ορισμοί αυτοί απαντώνται αυτούσιοι στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε σχέση με την αναφορά ότι οι διοργανωτές φέρουν υπερβολικές υποχρεώσεις, με κίνδυνο να θεωρηθούν υπεύθυνοι για πράξεις τρίτων, το Υπουργείο τονίζει ότι ο νόμος δεν προβλέπει οποιαδήποτε κύρωση εις βάρος τους.

Για την απουσία δυνατότητας ένδικου μέσου, το Υπουργείο υποστήριξε ότι το άρθρο 146 του Συντάγματος διασφαλίζει το δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο. Για την επισήμανση σχετικά με τις ποινές που προβλέπονται, υπογραμμίζεται ότι αυτές αφορούν αποκλειστικά πράξεις βιαιοπραγίας, οι οποίες ούτως ή άλλως αποτελούν αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Τέλος, το Υπουργείο ανέφερε ότι για κάποια επιμέρους ζητήματα που εγείρονται στη γνωμάτευση υπάρχει πρόθεση να μελετηθούν διεξοδικά.