Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοίνωσε ότι έχει λάβει γνώση της γνωμάτευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) σχετικά με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο «Ο περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμος του 2025».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η πλειονότητα των συστάσεων που περιλαμβάνονται στη γνωμάτευση έχουν ήδη ενσωματωθεί είτε στη συγκεκριμένη νομοθεσία είτε στην εσωτερική έννομη τάξη, μέσω του Συντάγματος, των νόμων και των κανονισμών.

Αναφορικά με την επισήμανση του ΟΑΣΕ περί «υπερβολικά ευρέων ορισμών», το Υπουργείο σημειώνει ότι οι ορισμοί αυτοί απαντώνται αυτούσιοι στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε σχέση με την αναφορά ότι οι διοργανωτές φέρουν υπερβολικές υποχρεώσεις, με κίνδυνο να θεωρηθούν υπεύθυνοι για πράξεις τρίτων, το Υπουργείο τονίζει ότι ο νόμος δεν προβλέπει οποιαδήποτε κύρωση εις βάρος τους.

Όσον αφορά την απουσία δυνατότητας ένδικου μέσου, το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι το άρθρο 146 του Συντάγματος διασφαλίζει το δικαίωμα προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο. Για την επισήμανση σχετικά με τις ποινές που προβλέπονται, υπογραμμίζεται ότι αυτές αφορούν αποκλειστικά πράξεις βιαιοπραγίας, οι οποίες ούτως ή άλλως αποτελούν αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Τέλος, το Υπουργείο αναφέρει ότι για κάποια επιμέρους ζητήματα που εγείρονται στη γνωμάτευση υπάρχει πρόθεση να μελετηθούν διεξοδικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία είχε ζητήσει τη γνωμάτευση του ΟΑΣΕ, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο τυχόν τροποποιήσεων στη νομοθεσία.