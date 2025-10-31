Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία της Παναγίας της Λύσης, ως αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συντηρητών, σύμφωνα με τον Επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτο Κτωρή. Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του, πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

«Η εκκλησία, έργο του διακεκριμένου πρωτομάστορα Μάστρε – Γιακουμή (Ιάκωβου Παύλου), ολοκληρώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και αποτελεί αριστούργημα της κυπριακής ναοδομικής τέχνης. Ο Μάστρε Γιακουμής συνδυάζοντας τη λαϊκή λιθοδομική παράδοση με στοιχεία νεογοτθικής αρχιτεκτονικής δημιούργησε ένα μνημείο, μοναδικής αισθητικής και τεχνικής αρτιότητας, που μαρτυρεί την δεξιοτεχνία των Κυπρίων μαστόρων σε μια εποχή χωρίς μηχανικά μέσα», σημειώνει ο κ. Κτωρής.

Την ομάδα των μελετητών/συντηρητών αποτέλεσαν η Μαργαρίτα Πέτρου, ο Ένβερ Ερόνεν, η Δέσποινα Αθανασίου, ο Ισμαήλ Σαφκάν, η Κατερίνα Αθηενήτου και ο Χρίστος Καρής. Την επίβλεψη των εργασιών ανέλαβε εκ μέρους της UNDP η Fatos Mullaaziz.

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες που δημοσίευσε ο Σώτος Κτωρής: