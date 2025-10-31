Η λειψυδρία που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Κύπρο επηρεάζει όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και την άγρια πανίδα του νησιού.

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το δίκτυο φυσικών πηγών που βρίσκεται στα Κρατικά Δάση προσφέρει πολύτιμη ανάσα στα ζώα που υποφέρουν από την έλλειψη νερού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τμήματος Δασών, οι πηγές αυτές αποτελούν κρίσιμη υποδομή για τη διατήρηση της ζωής στα οικοσυστήματα των δασών, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν η ξηρασία κορυφώνεται.

«Καθήκον μας είναι να συνεχίσουμε να διατηρούμε τις πηγές αυτές σε καλή κατάσταση, καταγράφοντας παράλληλα σημαντικά στοιχεία για τα είδη που εξαρτώνται από αυτές», αναφέρει το Τμήμα Δασών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Στο πιο κάτω βίντεο θα δείτε αγρινά, φίδια και πτηνά, αλεπούδες και λαγούς να αναζητούν νερό μέσα στο δάσος.