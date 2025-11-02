Αγωνία εκφράζουν στους γονείς τους οι 14 μαθητές από την Κύπρο που επισκέφθηκαν την Τανζανία σε εκδρομή εθελοντικής εργασίας, αλλά εγκλωβίστηκαν εκεί μετά από σοβαρές πολιτικές αναταραχές. Τα παιδιά, όπως έκανε γνωστό χθες το philenews, επρόκειτο να αναχωρήσουν σήμερα από την εν λόγω χώρα της Αφρικής και μέσω Ντουμπάι θα επέστρεφαν στην Κύπρο, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Οι πτήσεις ακυρώθηκαν, το ίντερνετ έχει διακοπεί, επικρατεί κέρφιου και γίνονται παρεμβάσεις από τον στρατό, ενώ καταγράφονται και εκτελέσεις πολιτών σε διαδηλώσεις.

Η έκρυθμη αυτή κατάσταση έχει ανησυχήσει τους γονείς, οι οποίοι έστειλαν μήνυμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκλιπαρώντας τον να κάνει ότι είναι δυνατό για να επιστρέψουν με ασφάλεια τα παιδιά τους στην Κύπρο. Παράλληλα οι γονείς πραγματοποιούν συναντήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να ενημερώνονται για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται και για τα σχέδια που εξετάζονται.

Η κατάσταση που επικρατεί στην Τανζανία, όπως μας αναφέρουν οι γονείς, έχει αρχίσει να επηρεάζει τους 14 μαθητές (αγόρια και κορίτσια 17 και 18 ετών). Μάλιστα, ένα από τα παιδιά αναφέρθηκε σε τηλεφώνημα με την οικογένειά του στις προμήθειες που διαθέτουν. «Έχουμε φαγητό για δύο μέρες ακόμη», είπε το παιδί. Σε άλλη περίπτωση, γονέας ανέφερε πως το παιδί του έκλεγε και ήταν φοβισμένο.

Ωστόσο, μας αναφέρθηκε πως δεν έχει χαθεί ακόμη το ηθικό τους και ότι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και τους χειρισμούς της.

Υπενθυμίζεται πως στην σχολική αποστολή στο χωριό Kilya της Τανζανίας, πέρα από τους 14 μαθητές του ιδιωτικού σχολείου, συμμετέχουν και δύο εκπαιδευτικοί και δύο συνοδοί από την Ελλάδα. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε γνωστό πως στην χώρα βρίσκονται ακόμη τέσσερα άτομα από την Κύπρο, δηλαδή συνολικά 22 άτομα.

Προσπάθειες από το Υπουργείο Εξωτερικών

Εξετάζονται όλες οι δυνατότητες για την επιστροφή των 22 συνολικά Κυπρίων από την Τανζανία, υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεόδωρος Γκότσης.

Όπως είπε, γίνονται συντονισμένες ενέργειες μεταξύ της Υπάτης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ναϊρόμπι, που καλύπτει την Τανζανία, και του κέντρου διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία.

Δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα ασφάλειας και το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή και με τους γονείς της ομάδας παιδιών που βρίσκονται στην Τανζανία, είπε ακόμη. Για την ασφαλή επιστροφή όλων στην Κύπρο, πρόσθεσε, γίνονται επαφές και με την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τανζανία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Κένυας, στο τηλέφωνο 254 111051430 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hcnairobiconsular@mfa.gov.cy.

Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στο τηλέφωνο +357 22 651113 και με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων στα τηλέφωνα +357 22 801000 και +357 97 775998.

Οι Κύπριοι πολίτες καλούνται επίσης να εγγραφούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα εγγραφής Κυπρίων στο εξωτερικό Connect2CY.