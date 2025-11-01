Αιματηρές συγκρούσεις διαδηλωτών με δυνάμεις του καθεστώτος σημειώνονται τα τελευταία 24ωρα στην Τανζανία, με αποτέλεσμα 700 περίπου άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση της χώρας, εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χθες Παρασκευή 31/10 σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με την ανησυχία για την κατάσταση στη χώρα, να λαμβάνει διεθνείς προεκτάσεις.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η πρόσβαση στο διαδίκτυο στη χώρα της Ανατολικής Αφρικής, έχει διακοπεί, από το καθεστώς. Από την Τετάρτη, η Τανζανία των 68 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει βυθιστεί στη βία. Αφορμή ήταν οι προεδρικές εκλογές στη χώρα, οι οποίες διεξήχθησαν χωρίς αντιπολίτευση καθώς οι δύο βασικοί αντίπαλοι της προέδρου Σαμία Σουλούχου Χάσαν έχουν φυλακιστεί ή αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία.

🇹🇿 TANZANIA’S ELECTION LOOKS MORE LIKE A MASSACRE



Samia Suluhu Hassan just won re-election with 98% of the vote – because apparently, democracy in Tanzania means beating 16 fringe parties after jailing or banning anyone who could actually compete.



While the ruling CCM pops… https://t.co/VqPfBUpNjJ pic.twitter.com/r0XmZVuUUc November 1, 2025

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε την Τετάρτη (29/10) πυροβολισμούς στο οικονομικό κέντρο και μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Νταρ ες Σαλάμ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν, πυρπολώντας ένα αστυνομικό τμήμα. Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.

Wananchi wamefika JENGO LA MAWASILIANO TOWER ZILIPO OFISI ZA TCRA.



HAWA NDIO WALIZIMA MTANDAO JANA. WANANCHI NAMBA ZIONGEZEKE HAPA. HAWA WANATAKIWA KUTUAMBIA NANI KAWAPA AMRI YA KUZIMA MTANDAO. #MO29 pic.twitter.com/Yw7hMHN01l October 30, 2025

«Τη στιγμή που μιλάμε, ο αριθμός των νεκρών στο Νταρ (ες Σαλάμ) είναι περίπου 350 και υπάρχουν ήδη πάνω από 200 στη Μουάνζα…(βορράς). Εάν προσθέσουμε τους αριθμούς από άλλα σημεία στη χώρα, φθάνουμε σε σύνολο περίπου τους 700 νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Chadema, Τζον Κιτόκα.

If citizens work together this is what happens. Gen Z has now occupied parliament building in Tanzania pic.twitter.com/HCzgLxSb0x October 31, 2025

Αντίστοιχο απολογισμό έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο και πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας, σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, δήλωσε ότι είχε λάβει αναφορές για τουλάχιστον 100 νεκρούς στην Τανζανία τις δύο τελευταίες ημέρες. «Οι δυνάμεις ασφαλείας είναι στα νοσοκομεία. Προσπαθούν να ελέγξουν τις μαρτυρίες» και να εμποδίσουν να γίνουν γνωστά στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων για να μην έλθει σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση, δήλωσε ο ίδιος. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο παραμένει σε μεγάλο βαθμό μπλοκαρισμένη, με το έργο της συγκέντρωσης αυτών των στοιχείων να παραμένει εξαιρετικά περίπλοκο, πρόσθεσε.

Tanzania 🇹🇿

ELECTIONS RESULTS:

President @SuluhuSamia Hassan got 31 million votes (97.66%); closest challenger Chaumu gets 213,414 (0.65%), according to the electoral commission.

Despite this victory, Gen Z movements against Suluhu is still rising.

Currently, there's a… pic.twitter.com/KkQ6UG8QPz — AUK RADIO (@auk_radio) November 1, 2025

Αρκετά νοσοκομεία και κέντρα υγείας αρνήθηκαν να μιλήσουν στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς φοβούνται τις αρχές, οι οποίες από την πλευρά τους δεν έχουν γνωστοποιήσει κανέναν απολογισμό.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάλεσε σήμερα τις δυνάμεις ασφαλείας στην Τανζανία να μην καταφεύγουν σε «αχρείαστη ή δυσανάλογη» βία κατά των διαδηλωτών.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί στο Νταρ ες Σαλάμ, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Παρασκευή (31/10) στους δρόμους της πόλης, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζον Κιτόκα και πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο στόχος της οργής τους είναι η πρόεδρος Σαμία Σουλούχου Χάσαν, που ανέλαβε την προεδρία της Τανζανίας μετά τον θάνατο του προκατόχου της Τζον Μαγκουφούλι το 2021. Αν και αρχικά χαλάρωσε κάποιους από τους αυστηρούς περιορισμούς που είχε επιβάλει ο Μαγκουφούλι, η Χάσαν στη συνέχεια κατηγορήθηκε για σκληρή καταπίεση των επικριτών της.

Αγωνία για 14 μαθητές και δύο εκπαιδευτικούς από Κύπρο: Πήγαν για εθελοντική εργασία στην Τανζανία και εγκλωβίστηκαν εκεί

Η εκδρομή για εθελοντική εργασία στην Τανζανία, μιας αποστολής Κυπρίων μαθητών και εκπαιδευτικών, έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, έχουν εγκλωβιστεί στην χώρα, με τις οικογένειες τους να βιώνουν ώρες αγωνίας, αναμένοντας απαντήσεις για το πώς θα επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην Κύπρο με ασφάλεια.

Η αποστολή ιδιωτικού σχολείου, στην οποία συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια 17 και 18 ετών, αναχώρησε με πτήση από τη Λάρνακα στις 22 Οκτωβρίου με σκοπό να ξεκινήσει αύριο, 2 Νοεμβρίου, το ταξίδι της επιστροφής.

Τα παιδιά έφτασαν μέσω Ντουμπάι στην Τανζανία και από εκεί μετακινήθηκαν στο για πολλά χιλιόμετρα χωριό Kilya, με σκοπό να βοηθήσουν στην ανέγερση σχολείων και στη δημιουργία παιδότοπων.

Λόγω των επικείμενων εκλογών στην Τανζανία λίγες μέρες μετά την άφιξή τους διεκόπη η πρόσβαση στον internet, με την κατάσταση να κορυφώνεται περεταίρω και τον στρατό να βγαίνει στους δρόμους, ενώ πολλοί διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους. Η κυπριακή αποστολή, έλαβε τότε μήνυμα από την αεροπορική εταιρεία με την οποία έκλεισαν τα εισιτήριά τους, πως η πτήση τους ακυρώνεται.

Μέχρι στιγμής ούτε τα μέλη της αποστολής, ούτε οι γονείς γνωρίζουν τι θα γίνει και ζητούν σχέδιο επαναπατρισμού με τη συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η οδηγία του υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε χθες, 31 Οκτωβρίου 2025, ταξιδιωτική οδηγία, η οποία αφορά Κύπριους πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να μεταβούν στην Τανζανία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στη Τανζανία, συνιστά στους Κύπριους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνεχιζόμενων αναταραχών και της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη χώρα.

Επιπρόσθετα, συνιστάται στους Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποφεύγουν όλες τις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Συνιστάται επίσης όπως παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από τα διεθνή και τοπικά μέσα ενημέρωσης, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να εφαρμόζουν μέγιστα μέτρα ασφαλείας.

Επανεκλογή με ποσοστό 98% της προέδρου Χασάν εν μέσω αιματηρών διαδηλώσεων

Η Σάμια Σουλούχου Χασάν ανακηρύχθηκε το Σάββατο (1/11) νικήτρια των προεδρικών εκλογών της Τανζανίας, εξασφαλίζοντας άλλη μια θητεία εν μέσω αναταραχής σε όλη τη χώρα με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

Σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, η Σάμια κέρδισε το 98% των ψήφων, σχεδόν σαρώνοντας τα 32 εκατομμύρια ψηφοδέλτια στις εκλογές της Τετάρτης (29/10).

«Ανακοινώνω με την παρούσα την Σαμία Σουλούχου Χασάν ως νικήτρια των προεδρικών εκλογών», δήλωσε ο επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής.

Η Σαμία εξασφάλισε περίπου 31,9 εκατομμύρια ψήφους, ή το 97,66% του συνόλου, με την προσέλευση να πλησιάζει το 87% των 37,6 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της χώρας, δήλωσε ο επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής.

Οι διεθνείς παρατηρητές με τη σειρά τους εξέφρασαν ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας και την εκτεταμένη αναταραχή που φέρεται να άφησε εκατοντάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Η διακοπή του διαδικτύου σε εθνικό επίπεδο δυσχεραίνει την επαλήθευση του αριθμού των νεκρών. Η κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθμίσει την κλίμακα της βίας – και οι αρχές παρέτειναν την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια να καταστείλουν τις αναταραχές.