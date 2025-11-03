Για μεγάλη απειλή κάνει λόγο η εφημερίδα Ντιαλόγκ στο σημερινό της πρωτοσέλιδο παραπέμποντας στην είδηση ότι μετά από πληροφορίες στην «αστυνομία» κι επιχείρηση του «τμήματος ειδικών ερευνών» σε Μόρφου και Κερύνεια, εντοπίστηκαν 11 όπλα, αντίστοιχος αριθμός γεμιστήρων ενώ αναζητούνται άλλα 37 όπλα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε πληροφορία στην «αστυνομία» ότι μεγάλη ποσότητα όπλων μεταφέρθηκε παράνομα στα κατεχόμενα.

Στην επιχείρηση στην Κερύνεια, όπου εντοπίστηκαν τα 11 όπλα, συνελήφθησαν δύο άνδρες 49 ετών και οδηγήθηκαν στο «δικαστήριο» υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας όπου φέρονται να παραδέχθηκαν πως έφεραν συνολικά 48 όπλα στα κατεχόμενα.

Η αύξηση εγκλημάτων στο ψευδοκράτος, ένα κέντρο τουρισμού και εκπαίδευσης, έχει προκαλέσει ανησυχίες, γράφει η εφημερίδα Ντιαλόγκ.

Η «αστυνομία» ανέφερε στο «δικαστήριο» ότι υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι κι άλλα όπλα μπορεί να είχαν «εισαχθεί» στο ψευδοκράτος και να τα έχουν κρύψει. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα τηλεφωνικά αρχεία που έχουν ληφθεί εξετάζονται και προσπαθούν να εντοπίσουν τις επαφές των υπόπτων, όπως επίσης αναφέρθηκε, ενώ η προέλευση των κατασχεμένων όπλων και οι πιθανές διασυνδέσεις τους με άλλα περιστατικά διερευνώνται.

Οι δύο άνδρες τέθηκαν εκ νέου σήμερα σε 2ημερη «κράτηση» για συνέχιση των ερευνών.

ΚΥΠΕ