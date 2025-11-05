Λοχίας της Αστυνομίας είναι αντιμέτωπος με κατηγορία για τον άδικο χαμό του 15χρονου Στυλιανού στον Κοτσιάτη το 2019.

Πρόκειται για δεύτερη υπόθεση που καταχωρίσθηκε για την αυτοχειρία του έφηβου που συντάραξε την κυπριακή κοινωνία. Ο 58χρονος αστυνομικός που κατά τον επίδικο χρόνο υπηρετούσε στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου κατηγορείται για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του αδικήματος, όπως αυτές καταγράφονται στο κατηγορητήριο, παρά το γεγονός ότι σε προγενέστερο στάδιο της αυτοχειρίας του 15χρονου ήρθε εις γνώσιν του 58χρονου ότι ο Στυλιανός αποπειράθηκε να αφαιρέσει την ίδια του τη ζωή, εντούτοις παρέλειψε να διερευνήσει την υπόθεση, δίδοντας λανθασμένες οδηγίες στους υφιστάμενούς του.

Ο λοχίας της Αστυνομίας έχει ήδη δηλώσει μη παραδοχή στην κατηγορία με την οποία είναι αντιμέτωπος, ενώ χθες η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση. Ωστόσο, η διαδικασία δεν προχώρησε για λόγους που έχουν να κάνουν με την έτερη υπόθεση που καταχωρίσθηκε για την αυτοχειρία του Στυλιανού και για την οποία κατηγορούνται 11 πρόσωπα – οι γονείς του άτυχου παιδιού και εννέα λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Αμφότερες οι υποθέσεις έχουν διαδοχικούς αριθμούς καταχώρισης (1089/21 και 1090/21) έχουν αχθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστή Λευκωσίας, Παύλου Αγαπητού. Μάλιστα, παρουσιάζεται η εξής ιδιαιτερότητα: Μια εκ των κατηγορούμενων στην μια υπόθεση, είναι μάρτυρας κατηγορίας στην άλλη, δηλαδή, αυτή σε βάρος του 58χρονου λοχία.

Αυτά ακριβώς ήταν ο άξονας των θέσεων που εξέφρασε χθες ενώπιον της έδρας και ο Σταύρος Δημητρίου, συνήγορος υπεράσπισης του αστυνομικού. Στη βάση των όσων ανέφερε προκύπτει ζήτημα από το γεγονός ότι δυο υποθέσεις για τον άτυχο Στυλιανό βρίσκονται ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, υποδεικνύοντας ενδεχόμενες νομικής φύσεως επιπλοκές. Ενδεικτικό είναι το θέμα ενός προσώπου που θα κληθεί ενώπιον του ίδιου Δικαστή να καταθέσει ενόρκως στη μια υπόθεση υπό την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορίας και στην άλλη ως κατηγορούμενο.

Ζητήθηκε από το Δικαστήριο όπως το ζήτημα εξεταστεί. Ο Επαρχιακός Δικαστής Παύλος Αγαπητός προγραμμάτισε την υπόθεση για τις 18/12 προκειμένου να ακούσει τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών και να αποφασίσει σχετικά.

Σημειώνεται πως για λογαριασμό της Δημοκρατίας χειρίζεται την υπόθεση με κατηγορούμενο τον 58χρονο λοχία η Ναυσικά Γρηγορίου.

Το ιστορικό

Το γραφείο της επίτροπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη, έκανε έρευνα για τον χαμό του Στυλιανού μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου, 2019. Η επίτροπος, σύμφωνα με τους όρους εντολής, καλείτο να εντοπίσει ευθύνες «κατά παντός υπευθύνου σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες». Το πόρισμα της εν λόγω έρευνας με ημερομηνία 14/11/2019 δημοσιοποιήθηκε και διαβιβάστηκε στον τότε Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Κώστα Κληρίδη. Ακολούθως διορίστηκαν δύο ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, οι δικηγόροι Μόδεστος Πογιατζής και Ανδρέας Ε. Ανδρέου, με εντολή όπως ολοκληρώσουν την ανατεθείσα σ’ αυτούς ποινική ανάκριση εντός δύο μηνών. Μετά την ολοκλήρωση του έργου των ποινικών ανακριτών καταχωρίσθηκαν οι δυο υποθέσεις το 2021.

Το πόρισμα της επιτρόπου, πάντως, το οποίο είχε δοθεί στη δημοσιότητα πριν από έξι χρόνια, περιλάμβανε σαφείς αναφορές για την Αστυνομία. Μεταξύ άλλων αναφερόταν: «Οι σχετικές αναφορές (σ.σ. για βία στην οικογένεια) ξεπερνούσαν τις 20 και υπήρχε και μια καταδίκη του πατέρα για βία απέναντι στο ανήλικο Στυλιανό. Θα έπρεπε να είχαν προσμετρήσει την ύπαρξη ανηλίκων τέκνων και το ενδεχόμενο ψυχολογικής βίας που τόσο οι Αστυνομικοί πρώτης γραμμής όσο και το Γραφείο Πρόληψης Βίας της Αστυνομίας παρέλειψαν να εντοπίσουν παρότι είχαν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις που με μια αναζήτηση ταυτότητας έφερνε ΟΛΕΣ συνολικά τις καταχωρήσεις».