Στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), πραγματοποιήθηκε σήμερα ετήσια πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2025», με την συμμετοχή μέσων και προσωπικού από Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία και Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την άσκηση παρακολούθησαν από τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, μαζί με Πρέσβεις και Ακολούθους Άμυνας των συμμετεχουσών χωρών.

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας όλων των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης σε πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Τον γενικό συντονισμό είχε το ΚΣΕΔ, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Η «ΝΕΜΕΣΙΣ 2025» περιλάμβανε σενάρια αντιμετώπισης τρομοκρατικής ενέργειας σε πλατφόρμα εξόρυξης, νηοψίας σε ύποπτα πλοία, απεγκλωβισμού και αεροδιακομιδής τραυματιών, μαζικής διάσωσης και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Για τη διαχείριση των περιστατικών ενεργοποιήθηκαν τρία Ειδικά Εθνικά Σχέδια (ΕΕΣ) του βασικού πλαισίου κρίσεων «ΖΗΝΩΝ»:

«ΑΣΠΙΔΑ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για τρομοκρατικά περιστατικά,

«ΤΕΥΚΡΟΣ» του Υπουργείου Άμυνας, για μαζική διάσωση μετά από ναυτικό ατύχημα,

«ΟΡΦΕΑΣ» του Υπουργείου Γεωργίας, για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.

Ευρεία διεθνής συμμετοχή

Στην άσκηση συμμετείχαν οκτώ χώρες, δύο ιδιωτικές εταιρείες και ένας ευρωπαϊκός οργανισμός. Από την Ελλάδα συμμετείχαν μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού και ελικόπτερο τύπου CH-47D Chinook του Ελληνικού Στρατού. Η Γαλλία διέθεσε φρεγάτα με οργανικό ελικόπτερο, ενώ οι ΗΠΑ έλαβαν μέρος με αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας.

Από την Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχαν επτά πολεμικά πλοία της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, δύο ελικόπτερα (της 460 ΜΕΔ και της ΜΑΕΠ), ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) της 470 ΜΜΕΑ και τρία περιπολικά σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. Συμμετείχαν επίσης το δεξαμενόπλοιο «ALEXANDRIA» της PETRONAV, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), καθώς και σκάφη των εταιρειών EDT Offshore και VTS.

Ειδικές επιχειρησιακές ομάδες

Στις επιχειρήσεις έλαβαν μέρος επίλεκτες ομάδες όπως ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός (ΕΑΟ) της ΜΜΑΔ, η Αερομεταφερόμενη Ομάδα Αλεξιπτωτιστών της 31ης ΜΕΕΔ του ΓΕΕΘΑ, το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού, οι Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφών (ΜΥΚ) της Εθνικής Φρουράς, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, η ΕΜΑΚ, εξειδικευμένοι νοσηλευτές της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, οι Ναυαγοσωστικές Ομάδες των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και η Ομάδα Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Τμήματος Αλιείας.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των υποδομών της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» της Εθνικής Φρουράς.