Συνεχίστηκε με νέα «δίκη εντός δίκης», ως προς το παραδεκτό μαρτυρίας της, την Τετάρτη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύας Ιζαμπέλα Κιούνζελ, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, προώθηση παράνομων συναλλαγών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες την περίοδο 2023–2024.

Με απόφαση στις 8 Οκτωβρίου, το Δικαστήριο είχε κρίνει ως «μη αποδεκτά» τα τεκμήρια, που προέκυψαν από την έρευνα στις αποσκευές της Κιούνζελ κατά την άφιξή της στην Κύπρο. Η Κατηγορούσα Αρχή καλεί μάρτυρες για να αποδείξει ότι η κατάθεση που έδωσε στη συνέχεια η κατηγορούμενη μετά την έρευνα, που είχε κριθεί ως παράνομη, ήταν εθελοντική.

Πρώτη μάρτυρας κατέθεσε αστυφύλακας του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία ανέφερε ότι, κατόπιν αιτήματος, διενήργησε διαδικτυακή έρευνα στις 5 Ιουλίου 2024, όπου εντόπισε την ιστοσελίδα της εταιρείας «Vepa Immobilien». Στην ιστοσελίδα, η οποία ήταν στα γερμανικά, η κατηγορούμενη αναφερόταν ως διευθύνουσα σύμβουλος.

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε σε υπολογιστή του δικαστηρίου το CD που περιείχε τα ευρήματα της έρευνας. Η αστυφύλακας παρουσίασε εκτυπώσεις οθόνης από την ιστοσελίδα, όπου διαφημίζονταν προς πώληση βίλες και διαμερίσματα στην περιοχή του Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας (αναφερόμενη ως «Εσέντεπε»). Τα ακίνητα ανήκαν σε έργα με ονομασίες όπως «Olive Trees Villages», «Aelita» και «Albatros», με τις τιμές πώλησης να κυμαίνονται από 250.000 έως 460.000 ευρώ. Σε κάθε αγγελία, ως άτομο επικοινωνίας για την εταιρεία αναγραφόταν η Εύα Κιούνζελ.

Ακολούθως έδωσε τη μαρτυρία του ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων, Μάριος Παπαευριβιάδης, ο οποίος κατέθεσε, ενώ ταξίδευε από τη Φρανκφούρτη προς την Κύπρο, ο ευρωβουλευτής Γεάδης Γεάδης τον ενημέρωσε ότι στο διπλανό του κάθισμα βρισκόταν η Κιούνζελ, η οποία του συστήθηκε ως κτηματομεσίτρια που εμπορεύεται ακίνητα στα κατεχόμενα. Αυτή η πληροφορία αποτέλεσε το έναυσμα για την έρευνα. Ο κ. Παπαευριβιάδης επιβεβαίωσε στο δικαστήριο ότι αναγνώρισε το πρόσωπο της κατηγορουμένης στις φωτογραφίες που του υποδείχθηκαν από την ιστοσελίδα της εταιρείας της, δίνοντας ακολούθως οδηγίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Κατά την αντεξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού, υπέβαλε ότι ούτε το CD ούτε οι εκτυπώσεις της ιστοσελίδας υποδείχθηκαν στην κατηγορούμενη κατά τη λήψη της κατάθεσής της.

Την ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης παρακολούθησε η κ. Κιούνζελ με βοήθεια διερμηνέα από τα ελληνικά στα γερμανικά.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη στις 09.30 και την Παρασκευή στις 10.00. Η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση.

