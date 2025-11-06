Εν αναμονή της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού κατά πόσον θα γίνει αποδεκτό το κατηγορητήριο κατά πέντε προσώπων, τελούν οι δυο πλευρές στην υπόθεση του θανάτου του Θανάση Νικολάου και παράλληλα ετοιμάζουν τα νομικά τους όπλα.

Αναμένεται ότι σήμερα ή μέχρι αύριο Παρασκευή θ’ αποφασιστεί κατά πόσον το κατηγορητήριο θα γίνει αποδεκτό ή θα απορριφθεί, και αναλόγως η κάθε πλευρά θα εκδηλώσει αντίδραση. Όπως δήλωσε στον «Φ» ο εκ των δικηγόρων της οικογένειας Νίκος Κληρίδης, στην περίπτωση που το κατηγορητήριο απορριφθεί από τον δικαστή που ανέλαβε να το μελετήσει, τότε η πλευρά μας θα αντιδράσει προσβάλλοντας την απόφασή αυτή στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση της με σερτιοράρι. Στην περίπτωση αυτό που γίνει αποδεκτό, τότε θεωρείται σίγουρο πως θα αντιδράσουν οι πέντε που θα βρίσκονται στο κατηγορητήριο, με επιστολή τους προς τον Γενικό Εισαγγελέα, ζητώντας την αναστολή της ιδιωτικής ποινικής δίωξης, με το αιτιολογικό ότι αυτή είναι καταχρηστική.

Από την πλευρά του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού, η δικηγόρος του Αντριάνα Κλαΐδη και ενός εκ των τεσσάρων πρώην αστυνομικών, που τον εκπροσωπεί μαζί με τον δικηγόρο Λάρη Βραχίμη, δήλωσε στον «Φ» ότι αν το κατηγορητήριο γίνει αποδεκτό και η υπόθεση λάβει αριθμό, τότε θα ληφθούν άμεσα δικαστικά μέτρα. Η κ. Κλαΐδη πρόσθεσε ότι παράλληλα η πλευρά των πελατών της κινείται νομικά κατά δικηγόρων ακόμη και βουλευτών για δηλώσεις τους σε σχέση με την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Ήδη αποστάληκαν προκαταρκτικές επιστολές ενημέρωσης.

Όσον αφορά αυτούς που περιλαμβάνει το κατηγορητήριο, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι πρώτιστα είναι ο ιατροδικαστής που είχε αποκλείσει εξ αρχής την εγκληματική ενέργεια και λόγω αυτής της πρόωρης θέσης αποκλείοντας την εγκληματική ενέργεια, καταστράφηκε υλικό, αποπροσανατολίστηκε η έρευνα και κατέστη αδύνατο να εντοπιστούν οι δολοφόνοι. Ως γνωστόν, τότε η έρευνα ανατέθηκε σε αστυνομικό σταθμό, κάτι που σημαίνει ότι όλα τα μέτρα προστασίας του χώρου, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων του δολοφονηθέντα, σωστή αυτοψία στον χώρο, απωλέστηκαν για πάντα λόγω αυτής της πρόωρης απόρριψης εγκληματικής ενέργειας από τον κ. Σταυριανό.

«Αυτό ήταν και το κύριο αίτιο της αδυναμίας αποκάλυψης των δολοφόνων. Εμείς στηριχθήκαμε στη σύνταξη του κατηγορητηρίου στο πόρισμα των δύο τελευταίων ποινικών ανακριτών, στο οποίο καταλογίζουν ευθύνες σε εφτά πρόσωπα, τέσσερις αστυνομικούς, δύο στρατιωτικούς και τον ιατροδικαστή. Τα κατ’ ισχυρισμόν αδικήματα που αναφέρονται στο πόρισμα και είναι περίπου αυτά που περιέχονται και στο κατηγορητήριο, ήτοι η παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος από αξιωματούχους του κράτους. Στην περίπτωση του Σταυριανού υπάρχουν τα κατ’ ισχυρισμόν αδικήματα της έκδοσης ψευδούς πιστοποιητικού, καταστροφή αποδειχτικού υλικού, παροχή ψευδών πληροφοριών σε αστυνομικό, ψευδορκία και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία», πρόσθεσε ο κ. Κληρίδης.

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Οι άλλοι τέσσερις που βρίσκονται στο κατηγορητήριο είναι ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, ο υπεύθυνος υπαίθρου και ο 4ος ο σταθμάρχης Λάνιας. Επειδή το μαρτυρικό υλικό ήταν ογκωδέστατο, αφού οι καταθέσεις ήταν εκατοντάδες σελίδες, καταλήξαμε σε συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία κατά την άποψή μας στοιχειοθετούνται και συμπεριλαμβάνει για ορισμένους και το αδίκημα της συνωμοσίας προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παρατήρησε ο εκ των δικηγόρων της οικογένειας. Σημειώνεται ότι για όλους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Όσον αφορά στα επόμενα βήματα, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι η οικογένεια του Θανάση βλέπει με ικανοποίηση την εξέλιξη με την καταχώρηση ποινικής δίωξης, αλλά για να αποδοθεί δικαιοσύνη θα πρέπει να φτάσει η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου θα γίνουν καταγγελίες για κακούς χειρισμούς εκ μέρους του κράτους αλλά και την τύχη που είχε η δικαστής Ντόρια Βαρωσιώτου, «διότι το κράτος δείχνει ότι μεροληπτεί».