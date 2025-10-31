Δύο ξεχωριστά κατηγορητήρια αναμένεται να καταθέσουν πιθανότατα εντός Νοεμβρίου οι δικηγόροι της οικογένειας του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, σε σχέση με τον θάνατό του και τις κατ’ ισχυρισμόν παραλείψεις κρατικών ή άλλων προσώπων.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ήταν επιθυμία της οικογένειας του Θανάση όπως οι κατηγορίες και άλλα ζητήματα εξεταστούν από ειδικούς εμπειρογνώμονες στην Αθήνα που είχαν σχέση με την υπόθεση, κυρίως όσον αφορά τις ενέργειες του ιατροδικαστή Πανίκου Σταυριανού κατά την αυτοψία και τη νεκροψία.

Παρόλο που τα δύο κατηγορητήρια είναι έτοιμα, εντούτοις θα αναμένονται οι θέσεις των ειδικών από την Αθήνα πριν αυτά προχωρήσουν για καταχώρηση, αφού θα πρέπει να μελετηθούν από τους δικηγόρους της οικογένειας, Σάββα Μάτσα και Νίκο Κληρίδη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, το πρώτο κατηγορητήριο που θα καταχωρηθεί και θ’ αφορά σε ιδιωτική ποινική δίωξη και όχι δίωξη από την Αστυνομία, θα είναι κατά τεσσάρων προσώπων: Ήτοι του ιατροδικαστή και τριών πρώην αξιωματικών της Αστυνομίας που υπηρετούσαν, κατά τον επίμαχο χρόνο που βρέθηκε νεκρός ο Θανάσης, σε νευραλγικά πόστα και είχαν την ευθύνη χειρισμού της υπόθεσης.

Η δεύτερη άσκηση ιδιωτικής ποινικής δίωξης θα αφορά τους στρατιωτικούς. Είτε θα στρέφεται κατά δύο αξιωματικών είτε και κατά προσώπων που ήταν τότε κληρωτοί και θ’ αφορά το μπούλινγκ που φέρονται να ασκούσαν στον 26χρονο τότε εθνοφρουρό. Σημειώνεται ότι θέση της οικογένειας του Θανάση ήταν όπως τις διώξεις ασκούσε η Νομική Υπηρεσία στη βάση του πορίσματος των ποινικών ανακριτών Παππά και Αθανασίου. Ωστόσο, ο βοηθός γενικός εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης, με επιστολή του προς τον δικηγόρο της οικογένειας Νίκο Κληρίδη, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί η εσκεμμένη παράλειψη καθήκοντος όπως εισηγούνταν οι ποινικοί ανακριτές, αφού δεν υπήρχαν τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι όποιες παραλείψεις έγιναν είτε από τον κ. Σταυριανό είτε άλλους, εσκεμμένα.

Με βάση τη νομοθεσία, ιδιωτικές ποινικές καταχωρούνται για αδικήματα που επισύρουν φυλάκιση έως ένα έτος. Στόχος των δυο δικηγόρων είναι να βρουν τρόπο να κινήσουν διαδικασίες ιδιωτικών ποινικών και για αδικήματα έως τρία έτη. Tα αδικήματα που θα καταγραφούν στις ιδιωτικές ποινικές είναι μέχρι πλημμελήματα και επισύρουν τριετείς ποινές φυλάκισης.

Στο μεταξύ, οι επηρεαζόμενοι πρώην αξιωματικοί της Αστυνομίας, αλλά και ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός απορρίπτουν όσα τους καταλογίζουν για παράλειψη καθήκοντος και ετοιμάζουν δικαστικώς αντιδράσεις σε περίπτωση άσκησης ιδιωτικών διώξεων.

Υπενθυμίζεται ότι η θανατική ανακρίτρια, Ντόρια Βαρωσιώτου, είχε αποφανθεί στο πόρισμά της ότι ο θάνατος του Θανάση αποδιδόταν σε εγκληματική ενέργεια διά στραγγαλισμού. Ο ιατροδικαστής αντέδρασε επί του ότι δεν του είχε επιτραπεί να καταθέσει κατά τη θανατική ανάκριση με την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου να βρίσκει σε απόφασή της, νομικά σφάλματα στη θανατική ανάκριση, χωρίς όμως να ανατρέπει το πόρισμα. Για την υπόθεση που ταλανίζει την οικογένεια εδώ και 20 χρόνια φαίνεται ότι ακόμα ο Γολγοθάς θα συνεχίζεται, αφού δεν έχουν τελειώσει οι δικαστικές διαδικασίες.