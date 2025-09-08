Φουντώνει ο πόλεμος μεταξύ εμπλεκομένων στην υπόθεση του εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου, με αλληλοκατηγορίες, αγωγές εκατέρωθεν και βαριά υπονοούμενα κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τις απειλές που δέχεται, όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η χαροκαμένη μητέρα του Θανάση, Αντριάνα, σε καταγγελία στην Αστυνομία προέβη και ο δικηγόρος Σάββας Μάτσας, για απειλές που δέχθηκε με διάφορες μορφές. Ο κ. Μάτσας ήταν ένας εκ των δύο ποινικών ερευνητών που διενέργησαν έρευνα και στο πόρισμά τους επέρριπταν ευθύνες σε τέσσερα πρώην μέλη της Αστυνομίας και τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, για κατ’ ισχυρισμό παραλείψεις μετά τον θάνατο του Θανάση.

Ήταν επίσης εκ των δικηγόρων της οικογένειας Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από την Αστυνομία, προ 10ημέρου περίπου, ο κ. Μάτσας, πρώην ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας, προέβη σε γραπτή καταγγελία στην Αστυνομία, ότι δέχεται απειλές ή τηλεφωνήματα από το εξωτερικό χωρίς να του αναφέρουν οτιδήποτε.

Σε μια περίπτωση, κατήγγειλε ότι δέχθηκε γραπτό μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τον αδελφό ατόμου το οποίο εμπλέκεται στην πρώτη γραμμή της υπόθεσης, στο οποίο φέρεται να του έγραψε: «Έκανες πλύσιμο με mouth wash πριν να αναφέρεις το όνομα του αδελφού μου; Αν όχι την επόμενη φορά κάμε το… και γενικά κάμνε το γιατί… ξέρεις…».

Στην ίδια καταγγελία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι για σειρά ημερών δεχόταν τηλεφωνήματα από την Ελλάδα χωρίς να ομιλεί κανένας, ενώ στη συνέχεια άρχισαν τα τηλεφωνήματα από απόκρυψη και του το έκλειναν. Η Αστυνομία Λευκωσίας άρχισε τη διερεύνηση των καταγγελιών Μάτσα, ενώ έγιναν και πρόσθετες ενέργειες εκ μέρους των Αρχών προς διερεύνηση των όσων ανέφερε.

Εκτός από τις απειλές, υπάρχει και ένας άλλος πόλεμος μέσω αγωγών αλλά και ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω facebook και άλλων μέσων επικοινωνίας, ακόμη και δημόσια μέσω τηλεόρασης. Άτομα που σχολίαζαν την υπόθεση αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, που οδήγησαν σε αγωγές εκατέρωθεν με τις οποίες αξιώνονται αποζημιώσεις.

Η αντιπαράθεση και οι αντιδράσεις εντάθηκαν, μετά που γνωστοποιήθηκε ότι η οικογένεια του Θανάση Νικολάου θα προχωρήσει με ιδιωτικές ποινικές αγωγές εναντίον συγκεκριμένων προσώπων που είχαν ανάμιξη κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης του θανάτου του εθνοφρουρού, ακόμη και πρώην στρατιωτικών.

Στο μεταξύ, η μελέτη της υπόθεσης συνεχίζεται εκ μέρους των δικηγόρων της οικογένειας. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, μελετάται το μαρτυρικό υλικό το οποίο είναι ογκωδέστατο ώστε να ξεκαθαρίσουν οι καταθέσεις και τα στοιχεία που αφορούν έναν έκαστο των προσώπων που ενδεχομένως να διωχθούν.

Ως γνωστό, η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε μετά το πόρισμα των ποινικών ανακριτών Παππά και Αθανασίου, πως δεν προστέθηκε οποιοδήποτε νέο στοιχείο ώστε να δικαιολογεί ποινικές διώξεις. Ως εκ τούτου, εμμένει στη θέση της ότι δεν μπορεί ν’ αποδειχθεί η εσκεμμένη παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, γι’ αυτό και δεν θα προχωρήσει δικαστικώς.