Σε μια σοβαρότατη δημόσια καταγγελία προχώρησε πολίτης, ο οποίος υποστηρίζει πως η μητέρα του απεβίωσε μετά από πτώσεις στο έδαφος, την ώρα που νοσηλευτής επιχειρούσε να την επιβιβάσει σε ασθενοφόρο. Η καταγγελία έγινε στο Omega και στην τηλεοπτική εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα».

Σύμφωνα με την καταγγελία, την περασμένη Τρίτη η μητέρα του καταγγέλλοντα, ηλικιωμένη και με πρόβλημα παχυσαρκίας, αισθανόταν έντονο πόνο στα πλευρά, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της να τους ενέπνεε ανησυχία για κάτι σοβαρό. Η οικογένεια της κάλεσε ασθενοφόρο, αφού οι ίδιοι αδυνατούσαν να τη σηκώσουν για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, ο γιος της ηλικιωμένης φέρεται να προειδοποίησε τους νοσηλευτές να δείξουν προσοχή λόγω του σωματικού βάρους της μητέρας του. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο ένας από αυτούς τον απομάκρυνε και του είπε πως την δουλειά του την ξέρει καλά και θα την κάνει, ενώ ο δεύτερος δεν ενεπλάκη. Τότε, στην προσπάθεια του να μεταφέρει μόνος του την ηλικιωμένη γυναίκα από την καρέκλα στο αναπηρικό καροτσάκι, ο γιος της ισχυρίζεται πως η μητέρα του έπεσε στο έδαφος και χτύπησε το κεφάλι της. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, αντιλήφθηκε πως η μητέρα του θα πέθαινε.

Ακολούθως, κατά την εκδοχή του γιου, την μετακίνησαν με δυσκολία στο καροτσάκι και την κατέβασαν στην αυλή για να την μεταφέρουν στο φορείο. Το νοσηλευτικό προσωπικό φέρεται να απομάκρυνε ξανά τον γιο της ηλικιωμένης, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει ξανά κάτω και να χτυπήσει το κεφάλι της για δεύτερη φορά. «Την βάλαμε στο φορείο αλλά ήταν ήδη νεκρή», ανέφερε ο καταγγέλλων και πρόσθεσε πως στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της και τους είπαν πως πέθανε στην μεταφορά.

Όπως είπε, έχει ήδη γίνει καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ ζητήθηκε η διενέργεια νεκροτομής. Η οικογένεια όρισε τον ιατροδικαστή Μάριο Ματσάκη, ο οποίος την διενήργησε μαζί με τον Νικόλα Χαραλάμπους. Σύμφωνα με την μαρτυρία του γιου, διαπιστώθηκαν τα χτυπήματα στο κεφάλι της θανούσας, ωστόσο ζητήθηκε να γίνει και ιστοπαθολογική εξέταση.

Δείτε βίντεο από την καταγγελία: