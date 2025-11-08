Ένταση δημιουργήθηκε γύρω στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου (08/11), στην περιοχή της Δένειας, μετά από νέα πρόκληση των «κατοχικών αρχών».

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ελληνοκύπριοι γεωργοί πήγαν στη Νεκρή Ζώνη για να καλλιεργήσουν τη γη τους, με αποτέλεσμα τουρκικό στρατιωτικό όχημα να εισέλθει στο σημείο, προκειμένου να τους παρεμποδίσει.

Στη σκηνή έσπευσαν τα Ηνωμένα Έθνη για να εκτονώσουν την κατάσταση. Τόσο οι γεωργοί όσο και οι Τούρκοι στρατιώτες αποχώρησαν από το σημείο.

Σημειώνεται πως παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και πριν από τέσσερις ημέρες.

Ο Θεόδωρος Γκότσης, εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε στο philenews ότι «από πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε το ΥΠΕΞ είναι σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές και προβαίνει στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη για αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στη γη τους».

Πάντως, και Υπουργείο Άμυνας είναι ενήμερο για το περιστατικό και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.