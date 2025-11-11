Η επαρχία Αμμοχώστου γίνεται ο πρώτος τουριστικός προορισμός στην Κύπρο με ευφυή ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI Chat Bot).

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, ανακοίνωσε πως «κάνει ένα ακόμη βήμα προς την καινοτομία, εισάγοντας ένα AI ψηφιακό βοηθό για τον τουρισμό. Ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που καθοδηγεί, ενημερώνει και υποστηρίζει κάθε επισκέπτη, εύκολα και άμεσα.

Ο ευφυής αυτός βοηθός, που αναπτύχθηκε από τη RevitUp, είναι διαθέσιμος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας visitfamagusta.com.cy και απευθείας στο ai.visitfamagusta.com.cy.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρει η ΕΤΑΠ Αμμοχώστου, «αλλάζει τον τρόπο που οι ταξιδιώτες γνωρίζουν έναν προορισμό. Από τα «έξυπνα κινητά» και τις «έξυπνες συσκευές», περνάμε πλέον στην ευφυΐα, στη δυνατότητα ενός ψηφιακού βοηθού να κατανοεί, μαθαίνει και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη, προσφέροντας μια πραγματικά προσωποποιημένη εμπειρία».

Ο ψηφιακός βοηθός της Επαρχίας Αμμοχώστου:

• Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από τον προορισμό και όχι απλά από το διαδίκτυο.

• Προτείνει δραστηριότητες, αξιοθέατα, παραλίες, εκδηλώσεις και διαδρομές βάσει προτιμήσεων.

• Προσφέρει πρακτικές συμβουλές όπως ώρες λειτουργίας μουσείων, μετακινήσεις και οδηγίες μέσω Google Maps κ.ο.κ.

• Υποστηρίζει 194 γλώσσες και λειτουργεί σαν προσωπικός ξεναγός 24/7.

«Η ΕΤΑΠ Αμμοχώστου αποτελεί παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού για τον τουρισμό στην Κύπρο. Με αυτή την πρωτοβουλία, εκσυγχρονίζεται η εμπειρία του επισκέπτη και τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον κυπριακό τουρισμό. Υπενθυμίζεται ότι λειτουργεί ήδη και βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών επίσημη ιστοσελίδα, εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, εικονική περιήγηση 360 μοιρών σε σημεία αναφοράς ολόκληρης της επαρχίας, ενώ τώρα τίθεται σε λειτουργία και ο ψηφιακό βοηθός AI», σημειώνεται σε ανακοίνωση.

Δοκιμάστε τον AI Ψηφιακό Βοηθό στο ai.visitfamagusta.com.cy.