Δεν βγήκε λευκός καπνός μετά τη συνεδρία των τεσσάρων συνδικαλιστικών οργανώσεων όσον αφορά στο θέμα της ΑΤΑ. Μιλώντας μετά το πέρας της συνάντησης, ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι οι συντεχνίες θα ζητήσουν νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς όπως είπε, υπάρχει προβληματισμός σε σχέση με τις τελευταίες αλλαγές, οι οποίες επήλθαν στην κυβερνητική πρόταση.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ τόνισε ότι υπάρχουν ορισμένα σημαντικά σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνισης και επομένως θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο, προτού ληφθούν τελικές αποφάσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, το όλο θέμα παίρνει εκ νέου παράταση. Ερωτηθείς ο κ. Μάτσας για το γεγονός ότι τα χρονικά περιθώρια πλέον πιέζουν και θα έπρεπε να είχε ήδη επέλθει συμφωνία, αναφέρθηκε ότι όσο σημαντικό είναι να επέλθει συμφωνία, άλλο τόσο σημαντικό είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας που θα προκύψει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων

Σημειώνεται ότι η εργοδοτική πλευρά, δηλαδή το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ έχουν απαντήσει θετικά στην κυβερνητική πρόταση μετά τις αλλαγές που επήλθαν και πλέον αναμένεται η τελική θέση των συντεχνιών.