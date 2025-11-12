Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) ανακοίνωσε την απόφασή της για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή στο Υπουργικό Συμβούλιο, διαδικασία που είχε προκηρυχθεί σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Ιανουαρίου 2025 (Αρ. Γνωστοποίησης 47).

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, εντάχθηκε και μία επιπρόσθετη θέση, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας αρχής. Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 10(4) των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 2022 έως (Αρ. 2) του 2024 [Ν. 2(Ι)/2022], η ΕΔΥ προχώρησε σε νέα απόφαση προαγωγής.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφέρει προαγωγή στον επόμενο στον πίνακα κατά σειρά συνολικής βαθμολογίας υποψήφιο, τον κ. Χαράλαμπο Ρούσο (μέχρι πρότινος Διευθυντής στην Υπηρεσία Ενέργειας) ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση αυτή έρχεται να συμπληρώσει τη διαδικασία πλήρωσης των κορυφαίων διοικητικών θέσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία στοχεύει στην ομαλή στελέχωση του ανώτατου επιπέδου διοίκησης του κράτους, με βάση τα κριτήρια αξιοκρατίας και νομιμότητας που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.