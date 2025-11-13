Έμπρακτη στήριξη μέσω επιδότησης για τρίτεκνες οικογένειες εξήγγειλε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας. Το σχέδιο προβλέπει εφάπαξ ποσά στις οικογένειες ύψους έως και €1.500 και κουπόνια των €100, με τον προϋπολογισμό του σχεδίου να ανέρχεται έως και €2,8 εκατ. το έτος. Το πρόγραμμα της Αρχιεπισκοπής, θα εφαρμοστεί αναδρομικά για τριτεκνες/ πολύτεκνες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουρίου 2025.

Κάθε δικαιούχο τέκνο θα λαμβάνει:

€1.500 κατά τη βάπτιση

€1.000 κατά την εγγραφή στο δημοτικό

€1.000 κατά την εγγραφή στο γυμνάσιο

€1.000 κατά την εγγραφή στο λύκειο

Επιπλέον μέχρι την ηλικία των 18 ετών κάθε δικαιούχο τέκνο θα λαμβάνει €100 σε κουπόνια κάθε Χριστούγεννα και €100 σε κουπόνια κατά το Πάσχα.

Θα ξεπεράσουν τα €71,7 εκατ. οι δαπάνες

Βάσει της οικονομικής θέσης της Αρχιεπισκοπής και μελέτης της βιωσιμότητας του εν λόγω σχεδίου, μεταξύ των ετών 2025 – 2029 θα διατεθούν κονδύλια από €1,8 εκατ. έως €2,8 εκατ. ετησίως.

Μετά το 2029, ανάλογα με τα ευρήματα από την πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι αποδίδει η ετήσια δαπάνη θα αυξηθεί. Προβλέπεται, δε, ότι το κατά το έτος 2039 η ετήσια δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των €9,1 εκατ. και η συνολική δαπάνη του σχεδίου θα εκτοξευθούν στα €71,7 εκατ.

Οι δικαιούχοι του σχεδίου

Για να καταστεί κάποιο παιδί δικαιούχο, πρέπει είτε οι γονείς/κηδεμόνες είτε το ίδιο, να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

1. Τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων του δικαιούχου παιδιού να κατέχει ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισυνάπτοντας στην αίτηση αντίγραφο της ταυτότητάς του.

2. Τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων του δικαιούχου παιδιού να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, επισυνάπτοντας στην αίτηση αντίγραφο του πιστοποιητικού βάπτισής τους.

3. Η οικογένεια του δικαιούχου παιδιού να έχει ως τόπο μόνιμης διαμονής την Κύπρο, επισυνάπτοντας στην αίτηση αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (utility bill) των τελευταίων 3 μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

4. Οι γονείς του δικαιούχου παιδιού να έχουν παντρευτεί με εκκλησιαστικό γάμο σε ορθόδοξη εκκλησία, επισυνάπτοντας στην αίτηση αντίγραφο της εκκλησιαστικής τους άδειας.

5. Οι γονείς του δικαιούχου παιδιού να έχουν γεννήσει τουλάχιστον τρία παιδιά (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιούχου παιδιού), επισυνάπτοντας στην αίτηση αντίγραφα των πιστοποιητικών γέννησης του πρώτου και του δεύτερου, κατά σειρά γέννησης, παιδιών τους.

6. Οι γονείς/κηδεμόνες του δικαιούχου παιδιού να επισυνάπτουν στην αίτηση, το πιστοποιητικό γεννήσεώς του, δηλαδή του παιδιού που θα έχει γεννηθεί ως τρίτο και άνω, μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, κατά σειρά γέννησης των παιδιών της οικογένειας.

7. Οι γονείς/κηδεμόνες για την είσπραξη της πρώτης δόσης της οικονομικής χορηγίας να επισυνάπτουν στο ειδικό πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα λειτουργεί για τους σκοπούς του σχεδίου (βλ. επεξήγηση κατωτέρω), το πιστοποιητικό βαπτίσεως του δικαιούχου παιδιού από ορθόδοξη εκκλησία στη Κύπρο και να συμπληρώνουν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατεθεί το ποσό (IBAN).

8. Για τη λήψη των ετήσιων Πασχαλινών και Χριστουγεννιάτικων κουπονιών οι γονείς/κηδεμόνες να επισυνάπτουν στο ειδικό πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα λειτουργεί για τους σκοπούς του Σχεδίου, το πιστοποιητικό βαπτίσεως του δικαιούχου παιδιού και να καταχωρούν στο Ειδικό Έντυπο Α1 και ΙΑΚ τα στοιχεία που θα τους ζητούνται. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων για την υποβολή της αίτησης των κουπονιών είναι πριν την 1η Απριλίου εκάστου έτους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα epidomateknou.iak.org.cy.

9. Για την είσπραξη της δεύτερης δόσης της Οικονομικής Χορηγίας οι γονείς/κηδεμόνες να επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (βλ. επεξήγηση κατωτέρω), στο ειδικό πεδίο που θα ορίζεται για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, (α) αντίγραφο της εγγραφής/επιτυχούς εγγραφής του δικαιούχου παιδιού στο δημοτικό σχολείο, (β) αντίγραφο βεβαίωσης από τον προϊστάμενο ιερέα της εκκλησιαστικής Ενορίας στην οποία θα διαμένει κατά τον ουσιώδη χρόνο η οικογένεια του δικαιούχου παιδιού, (γ) αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (utility bill) των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης και (δ) στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατεθεί το ποσό (IBAN).

10. Για την είσπραξη της τρίτης δόσης της Οικονομικής Χορηγίας οι γονείς/κηδεμόνες να επισυνάπτουν στο ειδικό πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα λειτουργεί για τους σκοπούς του Σχεδίου (βλ. επεξήγηση κατωτέρω), (α) αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής του Δικαιούχου Παιδιού στο Γυμνάσιο, (β) αντίγραφο βεβαίωσης του προϊστάμενου ιερέα της εκκλησιαστικής Ενορίας όπου θα διαμένει κατά τον ουσιώδη χρόνο η οικογένεια του Δικαιούχου Παιδιού, (γ) αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (utility bill) των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης και (δ) στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατεθεί το ποσό (IBAN).

11. Για την είσπραξη της τέταρτης δόσης της Οικονομικής Χορηγίας οι γονείς/κηδεμόνες να επισυνάπτουν στο ειδικό πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα λειτουργεί για τους σκοπούς του Σχεδίου (βλ. επεξήγηση κατωτέρω), (α) αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής του δικαιούχου παιδιού στο Λύκειο, (β) αντίγραφο βεβαίωσης του προϊστάμενου ιερέα της εκκλησιαστικής Ενορίας στην οποία θα διαμένει κατά τον ουσιώδη χρόνο η οικογένεια του δικαιούχου παιδιού, (γ) αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως του Δικαιούχου Παιδιού, (δ) αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας (utility bill) των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης και (ε) στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατεθεί το ποσό (IBAN).

Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις

>> Για το εφάπαξ ποσό των €1.500 η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών πριν από την βάπτιση του παιδιού. Νοείται ότι για τις περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 και έχουν βαπτιστεί πριν από την ημέρα δημοσίευσης του Σχεδίου, η προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών δεν ισχύει και οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης του σχεδίου.

>> Για το εφάπαξ ποσό των €1.000 η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εγγραφής του δικαιούχου παιδιού στο δημοτικό σχολείο.

>> Για το εφάπαξ ποσό των €1.000 η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εγγραφής του δικαιούχου παιδιού στο γυμνάσιο.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Η υποβολή αιτήσεων, καθώς και η επισύναψη όλων των σχετικών εγγράφων/πιστοποιητικών που αναφέρονται ανωτέρω, θα γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες των δικαιούχων παιδιών μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας epidomateknou.iak.org.cy. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την παροχή της συγκατάθεσης των Γονέων, σύμφωνα με τα πιο κάτω.

Ρητή Υποχρέωση Συγκατάθεσης Γονέων:

Προς απόδειξη ότι και οι δύο γονείς του δικαιούχου συμφωνούν όπως υποβάλλουν από κοινού την αίτηση, οι γονείς οφείλουν να επισυνάπτουν μαζί με την αίτηση και το Ειδικό Έντυπο ΙΑΚ 2, το οποίο είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα epidomateknou.iak.org.cy. δεόντως υπογεγραμμένο, και το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να πιστοποιείται από πιστοποιούντα υπάλληλο.

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις οι οποίες περιγράφονται στην ίδια παράγραφο πιο πάνω (εξαιρέσεις σε Περιπτώσεις Αλλαγής της Σύνθεσης της Οικογένειας), όπου η σύνθεση της οικογένειας έχει αλλάξει μόνιμα ή πρόσκαιρα και η υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να γίνει από τους δύο γονείς, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου θα δέχεται μόνον τις περιπτώσεις:

(α) κατά τις οποίες η αίτηση θα υποβληθεί είτε (1) από τον γονέα εις την επιμέλεια του παιδιού, και/ή

(β) από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις ως γονέας/κηδεμόνας.

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα καταχωρούνται αυτόματα και οι γονείς/κηδεμόνες των δικαιούχων παιδιών θα λαμβάνουν ενημέρωση στην κινητή συσκευή τους είτε μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγράφοντας ότι και οι δυο θα έπρεπε να έχουν συναινέσει και επισυνάψει την υποβολή της αίτησης.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, επισημαίνει πως με την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου ενισχύει αποκλειστικά Έλληνες Κύπριους Ορθόδοξους Γονείς, με στόχο την απόκτηση τρίτου και περισσότερων παιδιών, στοχεύοντας στην σταδιακή βελτίωση του ποσοστού των γεννήσεων και κατ’ επέκταση του πληθυσμού των Ορθοδόξων Ελλήνων της Κύπρου.