Τις επόμενες μέρες αναμένεται να αρχίσει η καταβολή του επιδόματος της Αρχιεπισκοπής προς τις οικογένειες. Στη μεσημεριανή εκπομπή του ΑΝΤ1 φιλοξενήθηκε ο Εκπρόσωπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, ο οποίος εξήγησε πώς θα καταβάλλεται το επίδομα.

Αρχικά ανέφερε ότι ήταν ένα ζήτημα που χρειαζόταν αρκετή μελέτη, καθώς δεν αφορά μόνο την οικονομική πτυχή. «Είναι σημαντικό αυτό το σχέδιο να είναι βιώσιμο», είπε.

Συμπλήρωσε ότι το επίδομα θα αρχίσει να δίνεται τις επόμενες μέρες. «Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές και πλέον υπάρχει η φιλοσοφία για την εφαρμογή του. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025».

Υπογράμμισε ότι από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, όσοι αποκτούν τρίτο παιδί θα δικαιούνται αυτή τη βοήθεια. Ξεκαθάρισε ότι το επίδομα θα δίνεται σε διάφορα στάδια, όπως κατά τη βάπτιση του παιδιού, όταν ξεκινά το σχολείο, καθώς και κατά τις γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων. «Είναι μια σημαντική βοήθεια», σημείωσε.

Όσον αφορά το ύψος του επιδόματος, ανέφερε ότι θα προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Αρχιεπισκοπής και θα ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τόνισε ότι κάθε παιδί θα λαμβάνει ποσό ανάλογο με τις ανάγκες της οικογένειας. «Υπάρχουν όλες οι ευαισθησίες, ώστε να θεωρείται πραγματική στήριξη για αυτές τις οικογένειες», πρόσθεσε.

Ακόμη, ανέφερε ότι στην Κύπρο γεννιούνται περίπου 1.000–1.200 παιδιά κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. «Δεν είναι κάτι σταθερό, και γι’ αυτό το ποσό θα προσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα. Υπάρχει όλη η καλή διάθεση και ο προϋπολογισμός θα ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο. Ας εκληφθεί αυτή η ενέργεια ως μια κίνηση που δείχνει ότι η Εκκλησία στηρίζει τις οικογένειες».

Επιπλέον, ανέφερε ότι το επίδομα θα καταβάλλεται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. «Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω διαδικτύου», κατέληξε.