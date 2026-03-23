Αλλαγή δεδομένων κατεγράφη σήμερα στη φρικτή υπόθεση κακοποίησης τεσσάρων παιδιών με κατηγορούμενους πατέρα και μητέρα στη Λάρνακα. Παρά το γεγονός πως τον περασμένο Δεκέμβριο οι δύο κατηγορούμενοι είχαν παραδεχθεί ενοχή σε δεκάδες από τις σοβαρότατες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν, άλλαξαν την απάντησή τους σε «μη παραδοχή», με την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής να επαναφέρει όλες τις κατηγορίες που βρίσκονταν αρχικά στο κατηγορητήριο. Στην ουσία, λόγω της παραδοχής τους, είχαν αφαιρεθεί, περίπου οι μισές κατηγορίες, που ήταν επαναλαμβανόμενες. Πλέον οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 121 κατηγορίες.

Οι δύο κατηγορούμενοι άλλαξαν για τρίτη φορά δικηγόρο και στην τελευταία δικάσιμο, που ήταν την περασμένη Παρασκευή, ανέφεραν πως θέλουν να αποσύρουν την προηγούμενη δήλωσή τους. Με αυτά τα δεδομένα, η δίκη αναμένεται να είναι μακρά, αφού πρέπει να διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία, η έναρξη της οποίας ορίστηκε για τις 19 Μαΐου 2026. Κύριοι μάρτυρες στη δίκη θα είναι τα τέσσερα παιδιά.

Σημειώνεται πως η διαδικασία πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών, για την προστασία των παιδιών, δύο εκ των οποίων είναι ανήλικα. Υπενθυμίζεται πως στη διαδικασία του περασμένου Δεκεμβρίου οι δύο παραδέχθηκαν ενοχή, μεταξύ άλλων, σε κατηγορίες για εκμετάλλευση στην εργασία, πρόκληση ψυχικής βλάβης και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Επιπρόσθετα, ο 48χρονος παραδέχθηκε ενοχή και στην κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης του ενός κοριτσιού, του οποίου είναι πατριός του. Οι δύο συνεχίζουν να παραμένουν υπό κράτηση, με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν να επισύρουν μέχρι και διά βίου φυλάκιση.

Πατέρας και μητέρα είχαν συλληφθεί τον Μάρτιο του 2025 από το ειδικό κλιμάκιο για τη βία στην οικογένεια του ΤΑΕ Λάρνακας και η δίκη τους ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο. Η υπόθεση, που προκάλεσε σοκ, αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα παιδιά της οικογένειας εκμυστηρεύτηκε στο σχολείο του όσα φρικτά βίωνε με τα αδέλφια του τα τελευταία χρόνια. Έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες και λήφθηκαν καταθέσεις από τα παιδιά, κάποια εκ των οποίων είναι σήμερα ενήλικα.

Ανάμεσα σ’ αυτά που καταγγέλθηκαν είναι πως ο 48χρονος εξανάγκαζε τα τέσσερα από τα πέντε παιδιά της οικογένειας να εργάζονται σε χωράφια και κτηνοτροφικά υποστατικά, ενώ κάποια εξ αυτών κατήγγειλαν πως σε τακτά διαστήματα τα κτυπούσε και τα κακοποιούσε βάναυσα, με τρόπους που δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους και για ευνόητους λόγους δεν αναφέρονται. Καταγγελίες για κακοποίηση έγιναν και σε βάρος της μητέρας. Το ένα κορίτσι, εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε κατήγγειλε και σεξουαλική κακοποίησή του από τον 48χρονο. Όπως διαπιστώθηκε η οικογένεια διέμενε, υπό άθλιες συνθήκες, σε παράγκες, ανάμεσα στα κτηνοτροφικά υποστατικά, που έγιναν παρανάλωμα του πυρός λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Μια από τις πιο συγκλονιστικές πτυχές της υπόθεσης είναι το γεγονός πως κάποιες κατηγορίες αφορούν στο 2009 (όχι για όλα τα παιδιά), με την υπόθεση να ξεσκεπάζεται 16 ολόκληρα χρόνια αργότερα.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, αφού οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, παρακολουθούσαν την οικογένεια και γνώριζαν για χρόνια για τις συνθήκες διαβίωσης των πέντε παιδιών.