Σοβαρό εργατικό ατύχημα, το οποίο και αφορά πτώση 36χρονου από ύψος 6 μέτρων, διερευνά η Αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Λεμεσό και ο εργαζόμενος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο νεαρός άνδρας εκτελούσε εργασίες ελαιοχρωματιστή σε εξωτερικό χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Εντοπίστηκε από τον αδελφό του, να φέρει πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματός του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέας Κεττής, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι στις 18:40 έγινε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λεμεσού με ομάδα και όχημα διάσωσης για, ατύχημα πτώσης ατόμου, ο οποίος έπεσε από άγνωστο ύψος σε οροφή ισογείου χώρου πολυκατοικίας στην Λεμεσό.

Το άτομο αφού προσεγγίστηκε από τα μέλη μας σταθεροποιήθηκε, τοποθετήθηκε σε ειδικό φορείο διάσωσης, και παραδόθηκε στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Νοσοκομείου Λεμεσού. Την σκηνή παρέλαβε η αστυνομία και ανάλαβε την ενημέρωση λειτουργού του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας.