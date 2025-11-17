Βαρύτατο τίμημα πληρώνουν οι μοτοσικλετιστές στην άσφαλτο, ενώ, ενδέχεται, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις θα μείνουν σε ανοδική πορεία. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, φέτος συνέβησαν 40 θανατηφόρα με 40 νεκρούς, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024 συνέβησαν 36 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με 41 νεκρούς. Εκτιμάται, δυστυχώς, ότι φέτος μέχρι το τέλος του έτους, οι θάνατοι από τροχαία στους δρόμους θα ξεπεράσουν αυτούς της περσινής χρονιάς.

Αυτό που προκύπτει αβίαστα από την ανάλυση των στοιχείων της Τροχαίας είναι πως με την έλευση των καμερών το 2022 και μετά, η υπερβολική ταχύτητα έπαψε πλέον να είναι η πρώτη αιτία θανάτων στους δρόμους, όπως και η διέλευση με κόκκινο φανάρι. Τη θέση τους πήραν η απρόσεκτη και αμελής οδήγηση που παραπέμπει στη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η μη τήρηση της αριστερής πλευράς του δρόμου που, επίσης, παραπέμπει σε απροσεξία λόγω κινητού. Είναι απίστευτο από τους αριθμούς που μας παραχώρησε ο διευθυντής της Τροχαίας, Χάρης Ευριπίδου, πόσα θανατηφόρα δυστυχήματα συνέβησαν που αποδίδονται στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση.

Προβαίνοντας σε μια ανάλυση των θανατηφόρων της φετινής χρονιάς, η οποία υπολείπεται ακόμα ενάμιση μήνα, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και δείχνουν πως τα φαινομενικά «μικρά» λάθη κατά την οδήγηση στοιχίζουν ζωές. Αυτό που φαίνεται είναι πως μια απροσεξία που εμείς ως οδηγοί μπορεί να θεωρούμε ασήμαντη, την ίδια στιγμή μπορεί να στοιχίσει μια ζωή. Για παράδειγμα, όπως τόνισε ο κ. Ευριπίδου, ενώ ένας οδηγός κινείται στην πορεία του ξαφνικά κινείται δεξιά, περνά τη διαχωριστική γραμμή και εισέρχεται στην άλλη πλευρά. Κι’ αυτό, κατά το πλείστον, οφείλεται στη χρήση κινητού.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φέτος μέχρι και τις 14/11/2025 είχαμε 40 νεκρούς σε σύγκριση με 41 πέρσι σε 36 δυστυχήματα. Το 2023 ήταν η χρονιά με τους λιγότερους νεκρούς που καταγράφηκαν αφ’ ότου τηρούνται στοιχεία. Τότε, συνέβησαν 32 θανατηφόρα με 34 νεκρούς. Το 2022 είχαμε 37 θανατηφόρα με 35 νεκρούς, το 2021, 44 θανατηφόρα με 45 νεκρούς και το 2020, 48 θανατηφόρα με 48 νεκρούς. Η μείωση των θανάτων στους δρόμους άρχισε με την έλευση των καμερών την 1/1/2022 που συνεχίστηκε και το ’23. Όμως, από πέρσι και μετά, παρουσιάστηκε μια σημαντική αύξηση γεγονός που αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες που δεν σχετίζονται μόνο με τις κάμερες.

Θλιβερή πρωτιά

Η Λεμεσός κατέχει τη θλιβερή πρωτιά σε αριθμό θανατηφόρων, αφού καταγράφει φέτος 14 θανάτους, ενώ πέρσι είχε παρουσιάσει μείωση σε σχέση με το 2023. Ακολουθεί η Λευκωσία με 11 θανατηφόρα, η Λάρνακα με 8, η Πάφος με 4, Αμμόχωστος με 2 και η Μόρφου με 1 νεκρό.

Το φετινό στοιχείο που ανησυχεί ιδιαίτερα την Τροχαία είναι πως για πρώτη φορά οι νεκροί οδηγοί μοτοσικλέτας, ξεπέρασαν τους νεκρούς οδηγούς οχημάτων. Αυτό το στοιχείο από μόνο του αλλάζει όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα και οδηγεί τη διεύθυνση της Τροχαίας στην αλλαγή των πλάνων της και τη στροφή της προσοχής της σ’ αυτήν την κατηγορία των οδηγών.

Όπως δείχνουν τα φετινά στοιχεία, οι νεκροί οδηγοί οχημάτων ανήλθαν στους 13, ενώ τα θύματα που οδηγούσαν μοτοσικλέτα ανήλθαν στα 15, εκ των οποίων τα 8 ήταν νέοι κάτω των 25 ετών. Δύο νεκροί ήταν επιβάτες σε οχήματα. Αυτό, σύμφωνα με τον διευθυντή Τροχαίας, έχει την εξήγηση του γιατί: Φέτος συνέβαλαν στην εκτεταμένη χρήση μοτοσικλέτας και οι καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στους δρόμους πιο μεγάλο χρονικό διάστημα από πέρσι. Επίσης, φέτος παρατηρήθηκε πως σε κάποιες περιπτώσεις, οι οδηγοί που έχασαν τη ζωή τους είχαν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας αλλά μικρότερου κυβισμού. Δηλαδή, ορισμένοι οδηγούσαν μεγαλύτερες μηχανές απ’ ότι τους επέτρεπε η άδεια οδήγησης, με αποτέλεσμα να μην είχαν την απαραίτητη πείρα.

Φέτος, 8 θύματα ήταν πεζοί γεγονός που δείχνει μια μείωση σε σχέση με πέρσι που χάσαμε στους δρόμους 12 συνάνθρωπους μας. Αυτό έχει την εξήγησή του, αφού σύμφωνα με τον κ. Ευριπίδου, έγιναν εκστρατείες της Τροχαίας σε σχολεία και σε οργανωμένα σύνολα αλλά και δημόσια, για τη σωστή διασταύρωση του δρόμου. Πέρσι, οι μισοί σχεδόν πεζοί έχασαν τη ζωή τους γιατί διασταύρωναν λάθος τον δρόμο.

Από τους 40 νεκρούς φέτος, οι 14 ήταν αλλοδαποί, είτε τουρίστες είτε εργαζόμενοι ή επισκέπτες. Επίσης, 2 νεκροί ήταν ποδηλάτες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που καταγράφεται τη φετινή χρονιά είναι πως 11 από τα 40 θύματα ήταν νέοι μέχρι 25 χρόνων.

Τα κινητά σκοτώνουν, αποδεδειγμένα

Αν κάποιος δει τις αιτίες που φέτος χάσαμε 40 ζωές στους δρόμους θα εκπλαγεί. Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω απρόσεκτης οδήγησης ή απόσπασης της προσοχής τους, που μπορεί σε αυτό να συνέβαλαν άλλοι οδηγοί. Αν σ’ αυτό προστεθούν και οι οκτώ θάνατοι που οφείλονται σε μη τήρηση της αριστερής πλευράς που εν πολλοίς αποδίδονται και αυτοί στη χρήση κινητού εκείνη την ώρα, τότε φαίνεται πως 20 ζωές, δηλαδή οι μισοί από τους φετινούς νεκρούς, έχουν ως αιτία το κινητό τηλέφωνο.

Από υπερβολική ταχύτητα, που άλλοτε ήταν από τις πρώτες αιτίες θανάτου, είχαμε δύο νεκρούς, άλλους 3 από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών και 15 νεκρούς από άλλες αιτίες ή παραβάσεις εντός πόλης. Όπως αποδεικνύεται, τα πλείστα θανατηφόρα συμβαίνουν εντός πόλεων ή σε δρόμους που ενώνουν πόλεις με προάστια, γι’ αυτό και θα πρέπει να επικεντρωθούν σ’ αυτά τα σημεία οι έλεγχοι.

Μια παράμετρος που εξετάζει η Τροχαία και σημειώνεται από τον διευθυντής της, είναι πως οι μοτοσικλετιστές καταφέρνουν, ενώ καταγγέλλονται από τις κάμερες, να μην εντοπίζονται είτε γιατί δεν φέρουν πινακίδες εγγραφής είτε δεν είναι αναγνωρίσιμες. Στην περίπτωση που εντοπιστούν από περίπολα της Τροχαίας θα πρέπει να καταδιωχθούν, κάτι που ελλοχεύει κινδύνους να χάσουμε ζωές.

Τέλος, ο κ. Ευριπίδου σχολιάζοντας το γεγονός ότι πολλά θανατηφόρα συμβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές, ανέφερε ότι αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο σε «μικρές» παραβάσεις που όμως κοστίζουν ζωές. Ως τέτοιες είναι η επαναστροφή, η στροφή δεξιά ή η μερική είσοδος του οχήματος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας λόγω απροσεξίας.