ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αντωνίου Ελίνα, Λεωφ. Αριστοφάνους 20Α. Πλησίον ψαροταβέρνας «Family Nest» και 200μ. από το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα, Στρόβολος, τηλ. 22261756, 99753337.

Αγγελίδου Χριστίνα, Κυριάκου Μάτση 48. Στα φώτα τροχαίας «Coca Cola», δίπλα από το γυμναστήριο «Μολών Λαβέ», Έγκωμη, τηλ. 22355366, 99299993.

Φιλίππου Χλόη, Λεωφ. Λάρνακος 3, Αγλαντζιά, τηλ. 22731020, 99857222.

Πιέρα Ισσέγιεκ Ελένη, Λεωφ. Νίκης 23Β&Γ. Δίπλα από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λευκωσία, τηλ. 22490580, 22499232.

Αντωνίου Δέσπω, Σποράδων 48Α. Έναντι υπεραγοράς «Ιωαννίδης», Ανθούπολη, τηλ. 22109047.

Σταυρινίδης Γεώργιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73Α-Β. Έναντι «McDonald’s» και πάρκινγκ υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λατσιά, τηλ. 22488398, 99497309.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Μαλιώτη Χρυσάνθη, Γεώργιου Αβέρωφ 26. Βόρεια φώτων τροχαίας «FOUI», πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός, τηλ. 25567939, 99461515.

Χριστοφόρου Νέαρχος, Λεωφ. Μακαρίου 112. Μεταξύ φώτων τροχαίας «ERA Apollon» και φώτων τροχαίας «Πολεμιδιών», δίπλα από κατάστημα παιδικών «OKAIDI» και «Nike», Λεμεσός, τηλ. 25822838, 99200860.

Δάρβης Γεώργιος, Βασίλη Μιχαηλίδη 13, «IASO MEDICAL CENTER», Λεμεσός, τηλ. 25347070, 99201014.

Κολοκοτρώνη Δέσποινα, Ομήρου 63. Δίπλα από κατάστημα «SHOEBOX», Χαλκούτσα, Άγιος Νικόλαος, τηλ. 25313123.

Παρλάς Κυριάκος, Μιχαήλ Ζαβού 102. 200μ. ανατολικά από «Sports Direct» στον Άγιο Αθανάσιο, δίπλα από το γυμναστήριο «Olympia Centre», Λεμεσός, τηλ. 25522777, 99977171.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Συμεού Ελένη, Ραφαήλ Σάντη 15. Απέναντι από κλινική «Τίμιος Σταυρός», Λάρνακα, τηλ. 24254008, 99921940.

Περικλέους Ζόριτσα, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24. Μεταξύ φώτων τροχαίας Δροσιάς και φώτων τροχαίας Πυροσβεστικής, έναντι πρατηρίου καυσίμων ESSO, Λάρνακα, τηλ. 24624374, 24645918.

Κωνσταντινίδου Αναστασία, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 69. Απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Λειβάδια, τηλ. 24660069, 99966030.

ΠΑΦΟΣ

Επαμεινώνδα Ελένη, Αμπελοκήπων 12. Έναντι ΤΕΠΑΚ, περιοχή «Παντάνασσα», Πάφος, τηλ. 26953800.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Καμηλάρης Ανδρέας, Κοραή 52. Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου, Παραλίμνι, τηλ. 23744160, 23743418.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.