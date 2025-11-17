Κύμα συμπαράστασης καταγράφεται σε όλη την Κύπρο για τη μικρή Αριάδνη, η οποία δίνει καθημερινά μάχη απέναντι στο σπάνιο σύνδρομο MOGHE, μια πάθηση με μόλις 50 καταγεγραμμένα περιστατικά παγκοσμίως. Το κορίτσι βιώνει δεκάδες ανεξέλεγκτες κρίσεις επιληψίας, που δεν ανταποκρίνονται σε καμία διαθέσιμη θεραπεία.

Παρά τις τρεις επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ, δεν υπήρξε βελτίωση. Η μόνη θεραπευτική επιλογή που απομένει είναι η εφαρμογή της μεθόδου RNS στο UCLA της Καλιφόρνιας, ενός συστήματος νευροδιέγερσης που χρησιμοποιείται σε εξαιρετικά ανθεκτικές μορφές επιληψίας. Η Αριάδνη βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την οικογένειά της, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τον ιατρικό αγώνα αλλά και ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό βάρος.

Τη στήριξη των πολιτών συντονίζει το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, μέσω του οποίου έχει ξεκινήσει παγκύπρια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων. Το κάλεσμα «Μαζί Μπορούμε» έχει ήδη κινητοποιήσει μεγάλο μέρος της κοινωνίας, με το Ίδρυμα να επιβεβαιώνει ότι ο έρανος είναι επίσημος και πως ο λογαριασμός καταθέσεων ανήκει στο ίδιο.

Το Ίδρυμα απευθύνει έκκληση για συνέχιση της στήριξης, σημειώνοντας ότι κάθε εισφορά μπορεί να βοηθήσει τη μικρή Αριάδνη να έχει πρόσβαση στη μοναδική διαθέσιμη θεραπεία.