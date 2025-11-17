Η υποψήφια βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Αυγή Χατζηπαύλου, θέλησε να δοκιμάσει την τύχη της στο μουσικό παιχνίδι του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, «The Voice of Greece», το οποίο προβάλλεται στην Κύπρο μέσω του Sigma.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 9 Νοεμβρίου, η Αυγή Χατζηπαύλου ερμήνευσε το τραγούδι «Ακρογιαλιές δειλινά», εντυπωσιάζοντας τους Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη, οι οποίοι τη διεκδίκησαν για να ενταχθεί στην ομάδα τους. Τελικά, η 36χρονη επέλεξε την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η προβολή του επεισοδίου με τη μουσικό και καθηγήτρια πιάνου, η οποία διαμένει στην Έγκωμη, έγινε πριν από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για τη Βουλή με το ΑΚΕΛ. Χθες, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, ανακοινώθηκαν οι 19 υποψήφιοι που διεκδικούν θέση στη Βουλή με το ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας.

Δείτε το παρακάτω βίντεο:

