Άμεση διερεύνηση και διαφάνεια ζητούν πολιτικά κόμματα μετά την ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη, μέσω της οποίας προβαίνει σε καταγγελίες για σοβαρά αδικήματα από πλευράς πολιτικών προσώπων και λειτουργών της Δικαιοσύνης και επιχειρηματιών.

Από πλευράς του, το ΑΚΕΛ ζητά όπως διερευνηθούν αδιάβλητα οι καταγγελίες Δρουσιώτη, στις οποίες περιλαμβάνονται «ισχυρισμοί για βιασμό ανήλικης, για μια ανίερη αδελφότητα πολιτειακών και πολιτικών αξιωματούχων και δικαστών και πολλά άλλα». Παράλληλα, το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει το αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση του μαύρου βαν, για την οποία γίνεται, επίσης, αναφορά στην ανάρτησή του.

Το Κίνημα Οικολόγων, σε ίδιο ύφος, ζητά άμεση διερεύνηση των καταγγελιών καθώς γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενα σοβαρά αδικήματα. «Ο κ. Δρουσιώτης οφείλει άμεσα να προβεί σε κατάθεση στην Αστυνομία», αναφέρει σε ανακοίνωση.

Το Άλμα αναφέρεται σε συγκλονιστικές καταγγελίες που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης. «Εάν επιβεβαιωθούν, σκιαγραφούν ένα σκοτεινό και σάπιο σύστημα διαπλοκής, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας στους κόλπους του κράτους δικαίου». Το Άλμα, μεταξύ άλλων ζητά άμεση και πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών από την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Το Volt καλεί σε «άμεση και σε βάθος διερεύνηση» των όσων δημοσιοποίησε ο υποψήφιος του κόμματος Μακάριος Δρουσιώτης.

Αναλυτικά όλοι οι ανακοινώσεις:

ΑΚΕΛ: Να διερευνηθούν άμεσα και αδιάβλητα οι καταγγελίες Δρουσιώτη

Οι χθεσινές καταγγελίες στις οποίες προέβη με ανάρτησή του ο δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Μακάριος Δρουσιώτης είναι εξαιρετικά σοβαρές. Οι ισχυρισμοί για βιασμό ανήλικης, για μια ανίερη αδελφότητα πολιτειακών και πολιτικών αξιωματούχων και δικαστών και πολλά άλλα, δεν μπορούν να διαγραφούν με τη σιωπή της κυβέρνησης και ιδιαίτερα των θεσμών της πολιτείας που επιφορτίζονται με τη διερεύνηση τους. Απαιτείται άμεση και αδιάβλητη διερεύνηση των ισχυρισμών, λογοδοσία, απόδοση ευθυνών και τιμωρία.

Στις καταγγελίες γίνεται αναφορά και σε προσωπικές σχέσεις που διατηρούσε ο τέως πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης με τον ιδιοκτήτη του μαύρου βαν, Ταλ Ντίλιαν, του πρώην Ισραηλινού πράκτορα που καταδικάστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα για υπόθεση υποκλοπών. Είναι σαφές ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το διαβόητο κατασκοπευτικό μαύρο βαν, η δράση του οποίου ξεσκεπάστηκε πριν μερικά χρόνια μετά από καταγγελίες του ΑΚΕΛ.

Υπενθυμίζουμε ότι επί χρόνια οι πρώην κυβερνώντες και η τότε ηγεσία της Αστυνομίας προσπαθούσε να διαψεύσει τις καταγγελίες του ΑΚΕΛ, όμως στη Βουλή τεκμηριώσαμε συναλλαγές πολιτικές και οικονομικές της τότε κυβέρνησης Αναστασιάδη αλλά και του ΔΗΣΥ με τις εταιρείες των πρώην Ισραηλινών πρακτόρων.

Υπενθυμίζουμε ξανά ότι το ΑΚΕΛ κατήγγειλε τη θεσμική διαπλοκή των τότε κυβερνώντων γύρω από τον χειρισμό της υπόθεσης του μαύρου κατασκοπευτικού βαν και κατήγγειλε τις σκοπιμότητες πίσω από την απόφαση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για αναστολή ποινικής δίωξης του πρώην Ισραηλινού πράκτορα με την επίκληση λόγων «δημοσίου συμφέροντος».

Πλέον είναι χιονοστιβάδα και αδιάσειστα τα στοιχεία για τη δράση του μαύρου βαν. Το ΑΚΕΛ καλεί τις αρχές να ανοίξουν εκ νέου την υπόθεση του μαύρου βαν ιδιαίτερα μάλιστα μετά την εύγλωττη παραδοχή στην Ελλάδα του Ντίλιαν ότι οι πελάτες του ήταν κράτη και κυβερνήσεις.

Κίνημα Οικολόγων: Άμεση διερεύνηση των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη

Με αφορμή τη χθεσινή ανάρτηση του κ. Μακάριου Δρουσιώτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενα σοβαρά αδικήματα και εμπλέκονται συγκεκριμένα πρόσωπα, καθίσταται επιβεβλημένη η κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ο κ. Δρουσιώτης οφείλει άμεσα να προβεί σε κατάθεση στην Αστυνομία ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες για διάπραξη ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων.

ΑΛΜΑ: Υπάρχει τέρμα στον κατήφορο; Συγκλονιστικές οι καταγγελίες για θεσμική διαπλοκή και διαφθορά

Απαίτηση για άμεση διερεύνηση, λογοδοσία και κάθαρση.

Η κοινωνία παρακολουθεί με αηδία, αποτροπιασμό και βαθιά ανησυχία τις συγκλονιστικές καταγγελίες που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, οι οποίες, εάν επιβεβαιωθούν, σκιαγραφούν ένα σκοτεινό και σάπιο σύστημα διαπλοκής, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας στους κόλπους του κράτους δικαίου.

Οι καταγγελίες αφορούν, μεταξύ άλλων:

• Σοβαρότατους ισχυρισμούς για διασύνδεση ανώτατων αξιωματούχων της Δικαιοσύνης, την παρούσα ηγεσία της Νομικής Υπηρεσία και της πολιτικής με οργανωμένα δίκτυα επιρροής και/ή διαφθοράς.

• Παρεμβάσεις ή επηρεασμό σε κρίσιμες δικαστικές και ποινικές υποθέσεις.

• Καταγγελλόμενη δράση «αδελφότητας» (!) με συμμετοχή προσώπων από Κύπρο και Ελλάδα, η οποία φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις και εξελίξεις.

• Αναφορές σε παρακολουθήσεις, διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και χρήση κρατικών μηχανισμών για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

• Ισχυρισμούς για οικονομικές συναλλαγές, μίζες, και διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών που συνδέονται με κρίσιμες αποφάσεις και αφορούν πρόσωπα στην κορυφή της δικαστικής υπηρεσίας.

Τα όσα περιγράφονται συνθέτουν μια εικόνα βαθιάς ηθικής και θεσμικής σήψης, η οποία, στο μέτρο που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αποκαλύπτει ένα σύστημα που λειτουργεί παρασκηνιακά, υπονομεύοντας τη δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η κοινωνία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει απαθής.

Αναμένουμε:

• Την άμεση και πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών από την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

• Εάν η Αρχή κρίνει ότι οι επιθεωρητές που θα διορίσει δεν διαθέτουν επαρκή εργαλεία ή εξουσίες, να υποδείξει άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόσωπα που θα μπορούν να διοριστούν ως ποινικοί ανακριτές, ώστε να συνεργαστούν αποτελεσματικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε σχέση με την απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας να λάβει τα στοιχεία του κ. Δρουσιώτη για σκοπούς διερεύνησης, και χωρίς να αμφισβητούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εντιμότητα του Αρχηγού Αστυνομίας, εκφράζουμε επιφυλάξεις για το αδιάβλητο μιας τέτοιας διαδικασίας, δεδομένου ότι η Αστυνομία λαμβάνει καθοδήγηση από τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος επ’ ουδενί θα πρέπει να εμπλακεί στην υπόθεση.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι το κεντρικό πρόσωπο των ισχυρισμών, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα ως ποινικός ανακριτής σε υπόθεση διαφθοράς και ως πρόεδρος σε Ερευνητική Επιτροπή και, ακόμη πιο σοβαρό, ότι η σύζυγός ήταν ένα εκ των οκτώ μελών του Συμβουλίου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου που πήρε την απόφαση απόλυσης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Εξαιρετικά σημαντικός είναι και ο ισχυρισμός Δρουσιώτη ότι πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου έλαβε μίζες ύψους €500.000.

Τέτοιοι ισχυρισμοί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υιοθετηθούν αν δεν αποδειχθούν ενώπιον δικαστηρίου, επ’ ουδενί όμως μπορεί να παραμείνουν να αιωρούνται χωρίς διερεύνηση. Το δράμα της χώρας είναι ότι βασικοί πυλώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σάπιοι, γεγονός που αντανακλάται και στη χαμηλή εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στη Δικαιοσύνη και τα κόμματα. Οι καλόπιστοι και έντιμοι πολίτες αναρωτιόνται αν έχει μείνει τίποτε όρθιο, αν ο κατήφορος έχει πάτο.

Παράλληλα, σε σχέση με τις αναφορές που αφορούν στον υποψήφιο βουλευτή του Άλματος Δημήτρη Παπαδάκη, η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος θα συνέλθει το ταχύτερο δυνατόν για να εξετάσει ενδελεχώς το θέμα και να λάβει αποφάσεις. Οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη παραμένουν, για την ώρα, ισχυρισμοί και συνεπώς χρήζουν επείγουσας διερεύνησης. Ταυτοχρόνως, είναι τόσο βαρυσήμαντοι που απαιτείται εγρήγορση και δράση. Η Εκτελεστική Γραμματεία θα επανέλθει με ειδική επι τούτου ανακοίνωση.

Δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι η μεγάλη εικόνα που αναδύεται είναι εμετική. Παραπέμπει σε ένα βαθύτατα νοσηρό σύστημα εξουσίας, το οποίο, στην προσπάθειά του να αυτοπροστατευθεί, φαίνεται να χειραγωγεί τους θεσμούς και αποβάλλει όποιους όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντί τους. Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης το γνώρισε αυτό από πρώτο χέρι με την απόλυσή του, τον Σεπτέμβριο 2024.

Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και λογοδοσία.

Η δημοκρατία απαιτεί εγρήγορση και κάθαρση.

Το κράτος δικαίου οφείλει να αποδείξει ότι δεν είναι κέλυφος.

Άμεση διερεύνηση όσων κατήγγειλε ο Μακάριος Δρουσιώτης ζητά το Volt

Κάλεσμα για «άμεση και σε βάθος διερεύνηση» των όσων δημοσιοποίησε ο υποψήφιος του κόμματος Μακάριος Δρουσιώτης απευθύνει το Volt, κάνοντας λόγο για σοβαρά ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και το κράτος δικαίου.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι καταγγελίες περί θεσμικής διαφθοράς «δεν μπορούν να αγνοούνται» σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία και ζητεί πλήρη, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση. Παράλληλα, τονίζει ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς προϋποθέτει λογοδοσία, ισχυρούς θεσμούς και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Το Volt καλεί τη Νομική Υπηρεσία και την Αρχή κατά της Διαφθοράς να κινηθούν άμεσα, ενώ ζητεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει πρωτοβουλίες, καθώς και από τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν υπέρ της άμεσης διερεύνησης. Σύμφωνα με το Volt, η ριζική θεσμική μεταρρύθμιση αποτελεί αναγκαιότητα και θα πρέπει να τεθεί ως πρώτη προτεραιότητα της νέας Βουλής.