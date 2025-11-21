Την απόφαση να προχωρήσει σε αγρυπνία και λιτανεία της εικόνας της Παναγίας του Κύκκου έλαβε η Μητρόπολη Κύκκου, λόγω της ανομβρίας που ταλαιπωρεί την Κύπρο τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βράδυ της Παρασκευής θα τελεστεί Ολονύκτια Ακολουθία, ενώ το πρωί του Σαββάτου θα ακολουθήσει λιτάνευση της θαυματουργού Αγίας Εικόνας, της Ελεούσας του Κύκκου, προς το Θρονί της Παναγίας, όπου θα τελεστεί ειδική δέηση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ὁλονύκτια Ἀκολουθία στήν Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας τοῦ Κύκκου καί Λιτάνευση τῆς θαυματουργοῦ ἁγίας Εἰκόνας, τῆς Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου, πρός τό Θρονί τῆς Παναγίας, ὅπου θά ἀναπεμφθεῖ εἰδική δέηση.

Ἕνεκα τῆς παρατεταμένης ἀνομβρίας, ἡ ὁποία πλήττει τά τελευταῖα χρόνια τήν Κύπρο, μέ καταστροφικές, ὅπως ὅλοι βιώνουμε, συνέπειες γιά τόν τόπο μας, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου ἀνακοινώνεται ὅτι τήν Παρασκευή, 21, πρός Σάββατο, 22 τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου, θά τελεσθεῖ στό Καθολικό τῆς Μονῆς Ὁλονύκτια Ἀκολουθία (Ἑσπερινός, Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία).

Κατά τή διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας, θά ἀναπεμφθοῦν δεήσεις καί ἱκεσίες πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἵνα μεσιτεύσει πρός τόν φιλάνθρωπο καί «ταχύν εἰς ἀντίληψιν Υἱόν της καί Θεόν», γιά νά «φανῇ ἵλεος καί δώσῃ ἡμῖν ὄμβρους εἰρηνικούς πρός ἀναψυχήν καί καρποφορίαν τῆς γῆς».

Μετά τή Θεία Λειτουργία, τό πρωί τοῦ Σαββάτου, καί περί τήν 9η πρωινή ὥρα, θά ἀκολουθήσει λιτάνευση τῆς θαυματουργοῦ ἁγίας Εἰκόνας, τῆς Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου, πρός τό Θρονί τῆς Παναγίας, ὅπου θά ἀναπεμφθεῖ εἰδική δέηση.

Τῆς ὅλης Παννύχιας Ἀκολουθίας, ὅπως καί τῆς Λιτανείας, θά προΐσταται ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κύριος Νικηφόρος, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς Πατέρες τῆς Μονῆς καί ἄλλους Κληρικούς, τούς δέ ὕμνους θά ἀποδίδει ὁ Βυζαντινός Χορός Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου.

Καλοῦνται οἱ θεοσεβεῖς πιστοί, ὅπως συμμετάσχουν τῆς ὅλης Ἀκολουθίας, ἡ ὁποία θά ἀρχίσει στίς 8:00 μ.μ. τῆς Παρασκευῆς, 21 Νοεμβρίου, ὥστε «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, κλῆρος καί λαός, ἱκετεύσωμεν τόν Θεόν ἡμῶν τοῦ δοῦναι ἡμῖν τόν ποθητόν ὑετόν».

Ἱερά Βασιλική καί Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας τοῦ Κύκκου