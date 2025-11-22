Αλλάζει ο τρόπος αστυνόμευσης της γειτονιάς αλλά και τον πάρκων ώστε να καταστούν πιο ασφαλή για τον πολίτη. Σύντομα θ’ αρχίσει χαρτογράφηση των πάρκων σε όλες τις πόλεις, θα εξεταστεί ποια είναι τα πιο κακόφημα που παράγουν έγκλημα και θα τοποθετηθεί σ’ αυτό το κουμπί sos.

Όλα αυτά αποτελούν τον νέο σχεδιασμό αστυνόμευσης που προωθεί το Αρχηγείο Αστυνομίας και σ’ αυτό θα συνδράμει και η Trust Insurance, μέσω μνημονίου που υπέγραψαν οι δύο οργανισμοί πριν λίγες ημέρες.

Τα εγκλήματα κατά περιουσίας αυξάνονται κάθε χρόνο με την Αστυνομία να σπαταλά αρκετούς πόρους και προσωπικό για τη διερεύνησή τους, ενώ εκατομμύρια ευρώ περιουσία των πολιτών χάνονται και περνούν στα χέρια των παρανόμων. Πέρσι, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο «Φ», είχαν καταγραφεί 1598 διαρρήξεις και κλοπές παγκύπρια, ήτοι 966 διαρρήξεις και 632 κλοπές, αριθμός που είναι αυξημένος, γι’ αυτό και επιβάλλεται η λήψη στοχευμένων μέτρων για προστασία της περιουσίας των πολιτών.

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η Αστυνομία με την ασφαλιστική εταιρεία Trust Insurance Cyprus, θα γίνει χαρτογράφηση όλων των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων, για να βρεθούν οι περιοχές που έχουν σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας. Στόχος είναι να φωτιστούν οι γειτονιές όπου δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός για να αποτραπούν εγκληματικές ενέργειες. Επίσης προβλέπεται:

◗ Ενίσχυση του αστυνομικού της Γειτονιάς και χαρτογράφηση των κοινοτήτων.

◗ Ενίσχυση του θεσμού του παρατηρητή της Γειτονιάς.

◗ Η καταγραφή όλων των σκοτεινών σημείων σε πάρκα, δρόμους και γειτονιές με σκοπό να επιστρατευτούν αστυνομικοί για την ασφάλεια αυτών των περιοχών.

◗ Η εφαρμογή του SAFEZONE CY.

Χρήση του Safe Button

Καινοτομία στον νέο τρόπο αστυνόμευσης των πάρκων και των γειτονιών, αποτελεί η χρήση του κουμπιού safe button. Πρόκειται για σύστημα ειδοποίησης sos το οποίο θα εγκατασταθεί σε πάρκα και γειτονιές που παρουσιάζουν αυξημένη εγκληματική δραστηριότητα, με στόχο όταν υπάρχει κίνδυνος, με το πάτημα του κουμπιού θα ειδοποιείται η Αστυνομία. Ο σχεδιασμός αυτός είχε γίνει προ πολλών ετών, ωστόσο έμεινε στα χαρτιά και τώρα επαναφέρεται, αφού πολλές εγκληματικές δραστηριότητες γίνονται κατά τις βραδινές ώρες σε πάρκα όπου οι χώροι δεν είναι επαρκώς φωτισμένοι και οι παράνομοι διαπράττουν ανενόχλητοι τα κοντραμπάντα τους.

Σύμφωνα με τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη, με το νέο μοντέλο αστυνόμευσης, θα δοθεί έμφαση στον αστυνομικό της Γειτονιάς και στην προστασία των περιουσιών, ενώ με τις νέες προσλήψεις στην Αστυνομία θα γίνουν ενέργειες για να ενισχυθεί ο θεσμός του αστυνομικού της Γειτονιάς. Μιλώντας μετά την υπογραφή του μνημονίου ο κ. Αρναούτης ανέφερε ότι το μνημόνιο με την Trust Insurance αποτελεί μια συνεργασία που βασίζεται στη συλλογική ευθύνη, στον σεβασμό προς τον πολίτη και στο όραμα για ουσιαστική πρόληψη του εγκλήματος μέσα από μετρήσιμες, εφαρμόσιμες δράσεις.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον νέο εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνα Βύρωνος η Αστυνομία θα αρχίσει τις δράσεις της για πρόληψη των διαρρήξεων και των κλοπών κατά περιουσίας κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Οι δράσεις θα έχουν στόχο τη λήψη μέτρων από τους κατοίκους και αφορούν τη χρήση καμερών, συστημάτων συναγερμού και να γίνει βίωμα να κλειδώνουν τα σπίτια τους.