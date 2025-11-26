Μια από τις τρεις κατηγορίες των γαστρονομικών βραβείων «Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου» που απονεμήθηκαν απόψε σε μια λαμπερή τελετή που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό, είναι το Βραβείο Κυπριακής Κουζίνας. Η στελεχωμένη με επαγγελματίες γευσιγνώστες και έμπειρους, τεχνικά καταρτισμένους κριτικούς εστιατορίων επιτροπή των «Χρυσών Σκούφων», ανέδειξε με τη βαθμολογία της τα 11 πιο κάτω εστιατόρια και ταβέρνες, ως τα καλύτερα το 2025 για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Τα εστιατόρια που βραβεύονται με βραβείο Κυπριακής Κουζίνας είναι:

ΓΕΥΣΗΚΛΕΟΥΣ 62,Λευκωσία, 14/20

DIONYSUS MANSION, Λεμεσός,14/20

ΕΜΠΕΡΣ, Λεμεσός, 14/20 New Entry

ΤΑΒΕΡΝΑ ΚΑΜΑΣΙΑΣ, Παραλίμνι,14/20

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΙΑΣ, Λάρνακα, 14/20

ΟΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ, Λευκωσία, 14/20

ΜΠΕΜΠΑ, Λευκωσία, 14/20

PELAGOS, ΞενοδοχείοAnassa, Νέο Χωριό Πάφου,14/20

ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΤΣΑΣ, Καμπί Φαρμακά, Λευκωσία, 14/20

SOFIA AND ANDREAS TRADITIONAL HOUSE,Λετύμπου, Πάφος, 14/20