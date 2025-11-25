Τέσσερις μήνες μετά το φρικτό θανατηφόρο στην Αγλαντζιά που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου, η Τροχαία κατάφερε να εντοπίσει επιστημονική μαρτυρία που κρίνεται ως καταλυτική για την υπόθεση.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι από τις έρευνες και τις εξετάσεις των εμπειρογνωμόνων της Τροχαίας, ειδικούς στη διερεύνηση τροχαίων συγκρούσεων, έχουν προκύψει στοιχεία που καταδεικνύουν την ταχύτητα με την οποία κινείτο το εμπλεκόμενο όχημα. Επίσης από τις δύο αναπαραστάσεις που έγιναν στην σκηνή, επιβεβαιώθηκαν και άλλα δεδομένα, πολύ σημαντικά για τις συνθήκες που συνέβη το μοιραίο τροχαίο. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Χάρης Ευριπίδου, έχει φανεί ποιος ευθύνεται για την πρόκληση του τροχαίου και κατά συνέπεια τον θάνατο του 20χρονου. Ο φάκελος της υπόθεσης είχε παραδοθεί με συγκεκριμένες εισηγήσεις στη Νομική Υπηρεσία, ωστόσο, αυτός επιστράφηκε στους ανακριτές ώστε να γίνουν δυο περαιτέρω ενέργειες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, η μια από τις ενέργειες αυτές, αφορούσε στη συλλογή επιστημονικής μαρτυρίας πολύ σημαντικής για την τελική έκβαση της υπόθεσης, ειδικά για τη μορφή των κατηγοριών που ενδεχομένως στο τέλος να αντιμετωπίσει ο εμπλεκόμενος οδηγός. Όπως μας εξηγήθηκε αρμοδίως, στις περιπτώσεις θανατηφόρων δυστυχημάτων ανάλογα και με την ευθύνη, υπάρχουν διαβαθμισμένες κατηγορίες που μπορεί να αποδοθούν σε κάποιο ο οποίος μπορεί να κριθεί ως υπαίτιος της πρόκλησης θανάτου. Υπάρχει για παράδειγμα το άρθρο 205 του Ποινικού Κώδικα που αφορά σε ανθρωποκτονία, το οποίο προβλέπει πως κάθε πρόσωπο το οποίο επιφέρει τον θάνατο άλλου προσώπου με παράνομη πράξη ή παράλειψη, είναι ένοχο του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης διά βίου. Τέτοια κατηγορία είχε προσαχθεί σε βάρος Ρώσου 54 ετών για το θανατηφόρο του 2019 στη Λεμεσό. Αρχικά του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννιά ετών η οποία στη συνέχεια μειώθηκε από το Εφετείο στα εφτά χρόνια.

Υπάρχει όμως και το άρθρο 210 του Ποινικού Κώδικα το οποίο προβλέπει ότι όποιος, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης, ή επικίνδυνης πράξης ή συμπεριφοράς, που δεν ανάγεται σε υπαίτια αμέλεια, χωρίς πρόθεση επιφέρει τον θάνατο άλλου προσώπου, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τεσσάρων χρόνων ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 4.250 ευρώ.

Απομένει τώρα μετά τη συμπλήρωση των νέων ερευνών να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και ν’ αποφασιστεί ποιες κατηγορίες θα ασκηθούν στον οδηγό.

Σημειώνεται ότι το θανατηφόρο της 29ης Ιουλίου, με θύμα τον 20χρονο, συνέβη στη λεωφόρο Λάρνακος με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τη Λευκωσία. Στα φώτα τροχαίας, στη λεωφόρο Λάρνακος, ο 20χρονος επιχείρησε στροφή δεξιά. Εκείνη την στιγμή, ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή από τη Λευκωσία προς τον κυκλικό κόμβο του Πανεπιστημίου, όχημα το οποίο οδηγείτο από 24χρονο με συνοδηγό 23χρονο, το οποίο συγκρούστηκε βίαια με το όχημα του 20χρονου Κυριάκου. Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα του θύματος, το οποίο μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, προσέκρουσε βίαια και στα φώτα τροχαίας με μοιραία κατάληξη.