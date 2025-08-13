Στη Γερμανία θα σταλεί ο «εγκέφαλος» του οχήματος του 24χρονου που είχε εμπλακεί στο θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου από τον Άγιο Δομέτιο, με σκοπό να εξαχθούν στοιχεία καθοριστικά για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Χθες το βράδυ, η Τροχαία Λευκωσίας διενήργησε αναπαράσταση του θανατηφόρου στη λεωφόρου Λάρνακος στην Αγλαντζιά, όπου στις 29 Ιουλίου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος. Είχε προηγηθεί άλλη εξέταση του δρόμου όπου συνέβη η θανατηφόρα οδική σύγκρουση, κατά την οποία λήφθηκαν στοιχεία για τη φωτεινότητα και την ορατότητά του.

Πηγή φωτογραφίας: ΡΙΚ

Όπως δήλωσε στο philenews ο διευθυντής της Τροχαίας Χάρης Ευρυπίδου, γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις όπως σε κάθε θανατηφόρο για να έχουμε όλα τα δεδομένα ενώπιον μας. Η χθεσινή αναπαράσταση έγινε ώστε να φανεί αν υπήρχε ταχύτητα, αν έγινε προσπάθεια φρεναρίσματος πριν τη σύγκρουση, αν υπήρχε καλή ορατότητα και φωτεινότητα στο δρόμο. Για να έχουμε όλα τα στοχεία, τόνισε ο κ. Ευριπίδου, πρέπει να σταλεί η συσκευή καταγραφής των δεδομένων του οχήματος στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής Τροχαίας είπε ότι θα σταλεί στη Γερμανία ο «εγκέφαλος» του οχήματος, ώστε να γίνει προσπάθεια ανάκτησης στοιχείων που καταγράφονται σε αυτόν. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε ακριβή στοιχεία για το όχημα και θα γίνει διασταύρωσή τους με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά την αναπαράσταση.

Κληθείς να σχολιάσει τα σχόλια ως προς το γιατί η Τροχαία δεν προχώρησε μέχρι σήμερα στη σύλληψη του οδηγού, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, ο διευθυντής της Τροχαίας ήταν ξεκάθαρος: «Εδώ έχουμε όλα τα τεκμήρια στα χέρια μας, έχουμε τα βίντεο, τα σχέδια της σκηνής και τυχόν σύλληψη του οδηγού θα ήταν αχρείαστη και πιθανόν να χαρακτηριζόταν και ως εκδικητική, αφού έχουμε όλα τα στοιχεία».

Πηγή φωτογραφίας: ΡΙΚ

Ο κ. Ευριπίδου ξεκαθάρισε επίσης, ότι ο εμπλεκόμενος οδηγός δεν είναι γιος κανενός γνωστού προσώπου όπως εικάζεται, «αλλά και να ήταν, η ίδια πρακτική θα ακολουθείτο όπως γίνεται σε όλα τα θανατηφόρα», τόνισε. Η διερεύνηση του δυστυχήματος γίνεται αντικειμενικά και για τις ενέργειες μας ενημερώνεται η οικογένεια του θύματος, πρόσθεσε.

Τώρα θα ληφθούν περαιτέρω καταθέσεις, ενώ η Τροχαία τελεί σε αναμονή των ιατροδικαστικών εκθέσεων και κάποιων αποτελεσμάτων από το Κρατικό Χημείο. Ο κ. Ευριπίδου τόνισε πως με την περάτωση των ερευνών, ο φάκελος της υπόθεσης με όλα τα στοιχεία θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες κατά πόσο θα οδηγηθεί στο Δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι η χθεσινή αναπαράσταση έγινε στην παρουσία μελών της οικογένειας του θύματος, η οποία ενημερώθηκε για όλα τα στάδια της διαδικασίας. Για την υπόθεση έχει ήδη δώσει κατάθεση ο 24χρονος, στην οποία αναφέρει κάποιους ισχυρισμούς που εξετάζονται.