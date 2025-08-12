Κλειστό και για τις δύο κατευθύνσεις, θα είναι απόψε μέρος της λεωφόρου Λάρνακος στη Λευκωσία, για σκοπούς εξετάσεων σε σχέση με τη θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας απόψε, γύρω στις 10.00 το βράδυ, θα κλείσει για την τροχαία κίνηση, τμήμα της λεωφόρου Λάρνακος, από το περίπτερο «Μάρω» μέχρι τον κυκλικό κόμβο Πανεπιστημίου και από τις δύο κατευθύνσεις.

Το κλείσιμο θα γίνει για σκοπούς διενέργειας εξετάσεων σε σχέση με τη θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 29 Ιουλίου 2025. Η Αστυνομία καλεί το κοινό να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των μελών της, που θα βρίσκονται στην περιοχή για σκοπούς διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης.