Εξελίξεις προδιαγράφονται γύρω από τις Κεντρικές Φυλακές, αλλά και την υπόθεση των εγγράφων, τα οποία εντοπίστηκαν από την Αστυνομία στην οικία δεσμοφύλακα.

Αυτή την στιγμή τρέχουν οι διαδικασίες για τη διαθεσιμότητα της πρώην διευθύντριας Άννας Αριστοτέλους και της πρώην υποδιευθύντριας Αθηνάς Δημητρίου, που κατηγορούνται μαζί με έξι δεσμοφύλακες για την πολύκροτη υπόθεση των χιλιάδων εγγράφων, που αντί να βρίσκονται στις φυλακές βρίσκονταν σε οικία δεσμοφύλακα. Σήμερα αναμένεται η απόφαση της ΕΔΥ στο αίτημα του Γενικού Ελεγκτή για να τεθεί σε διαθεσιμότητα η κ. Δημητρίου. Αυτή έχει ενημερωθεί για το αίτημα και ζητήθηκαν οι απόψεις της.

Όσον αφορά στην κ. Αριστοτέλους, το θέμα της διαθεσιμότητάς της, λόγω της ποινικής της δίωξης για τα έγγραφα, περιπλέκεται γιατί αυτή από την 1/12/2025 αναλαμβάνει καθήκοντα γενικής διευθύντριας. Αυτή την στιγμή η πρώην διευθύντρια των Φυλακών αποσπασμένη στην Προεδρία της Δημοκρατίας, βρίσκεται σε διαθεσιμότητα λόγω του γεγονότος ότι ερευνάτο η υπόθεση των εγγράφων. Η διαθεσιμότητα λήγει σύντομα και ζητήθηκε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία όσον αφορά το πώς θα ενεργήσει η Προεδρία. Λόγω της εκκρεμότητας αυτής, το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη βδομάδα δεν προχώρησε στο να τοποθετήσει σε υπουργεία ή τμήματα τους πέντε νέους γενικούς διευθυντές, μεταξύ των οποίων και την κ. Αριστοτέλους. Αυτό αναμένεται ότι θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού όλοι θα πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα 1η Δεκεμβρίου.

Από τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας θα εξαρτηθεί ποιες ενέργειες θα γίνουν, ώστε να ζητηθεί όπως η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών να τεθεί εκ νέου σε διαθεσιμότητα. Αν δηλαδή θα πρέπει ν’ αποφασίσει η ΕΔΥ με το υφιστάμενο καθεστώς που έχει, ή αν θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο όταν και θα αναλάβει καθήκοντα. Ήδη οι δύο επηρεαζόμενες έχουν αντιδράσει έντονα στην καταχώρηση ποινικής δίωξης εναντίον τους και μέσω του δικηγόρου τους, διεμήνυσαν πως δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε προειδοποιώντας πως «αν θέλουν μάχη θα την έχουν», υπονοώντας τη Νομική Υπηρεσία που έλαβε και την απόφαση για τη δίωξή τους.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», την ερχόμενη εβδομάδα θα προκηρυχθεί η θέση του διευθυντή Φυλακών ώστε να πληρωθεί κανονικά και να τερματιστεί η αναπλήρωση, ενέργεια που δεν έφερε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Για τη θέση γίνονται διάφορες σκέψεις εκ μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα προωθούνται και αλλαγές στο σωφρονιστικό ίδρυμα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σωρευτικά προβλήματα με τους παράνομους που απειλούν λειτουργούς των Φυλακών μέχρι και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, την οργάνωση εγκλημάτων από τα κελιά και άλλες καταγγελίες που έρχονται να προστεθούν στην παράνομη χρήση κινητών και ναρκωτικών.

Εκτιμάται ότι με το νέο σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, που εγκαταστάθηκε πρόσφατα, θα λυθεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα με τα κινητά με τα οποία εγκληματικά στοιχεία επικοινωνούσαν εκτός Φυλακών, ενώ και η ποινικοποίηση της εισαγωγής και χρήσης τους, θα επιλύσει πολλά ζητήματα.

Για το κεφάλαιο Φυλακές, η Κυβέρνηση, όπως μας αναφέρθηκε, προτίθεται να επιφέρει τομές, ώστε από τη μια οι κρατούμενοι να τυγχάνουν ανθρωπιστικής μεταχείρισης και από την άλλη να σταματήσουν στο μέτρο του δυνατού οι παράνομες δραστηριότητες.