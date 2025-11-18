Μετά από εφτά μήνες αστυνομικών ερευνών για τα έγγραφα που αφορούσαν τις Κεντρικές Φυλακές μεταξύ των οποίων και ορισμένα που έφεραν την ένδειξη «απόρρητο» ή «εμπιστευτικό», η υπόθεση πήρε χθες το δρόμο της δικαιοσύνης.

Η Αστυνομία μετά από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας, προχώρησε στην καταχώρηση ποινικής υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κατά οκτώ προσώπων, που φέρονται να συνδέονται ή συνδέονταν με τις Φυλακές. Η υπόθεση ναι μεν καταχωρήθηκε σε επαρχιακό Δικαστήριο ωστόσο πρόθεση της Νομικής Υπηρεσίας είναι να ζητήσει την παραπομπή της για εκδίκαση από Κακουργιοδικείο, λόγω των αδικημάτων που περιλαμβάνει το κατηγορητήριο και τις ποινές που επισύρουν οι κατηγορίες.

Τα οκτώ πρόσωπα εναντίον των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη είναι:

. Η τέως διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους.

. Η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου.

. Πέντε δεσμοφύλακες του σωφρονιστικού ιδρύματος, μεταξύ των οποίων και ο αρχιδεσμοφύλακας στην οικία του οποίου βρέθηκαν τα έγγραφα.

. Μια πρώην δεσμοφύλακας και νυν αστυνομικός.

Η υπόθεση καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και το κατηγορητήριο είναι βαρύτατο. Η καταχώρηση της υπόθεσης χθες δεν ήταν τυχαία, αφού λήγει περί το τέλος της εβδομάδας η διαθεσιμότητα των τεσσάρων δεσμοφυλάκων και μιας αστυνομικού και σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να επιστρέψουν πίσω στα καθήκοντά τους. Τώρα με την καταχώρηση υπόθεσης εναντίον τους θα ζητηθεί η διαθεσιμότητά τους μέχρι την περάτωση της δίκης.

Σε διαθεσιμότητα βρίσκεται και η Άννα Αριστοτέλους, η οποία έχει προαχθεί από την ΕΔΥ σε γενική διευθύντρια. Αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται ότι θα προχωρήσει με την τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων ή προαχθέντων γενικών διευθυντών μεταξύ των οποίων και της κ. Αριστοτέλους. Ο διορισμός της αρχίζει από την 1η Δεκεμβρίου, ωστόσο η διαθεσιμότητά της λήγει περί τα τέλη Νοεμβρίου. Όμως, η χθεσινή εξέλιξη με την άσκηση εναντίον της ποινικής δίωξης αλλάζει τα δεδομένα. Είτε θα πρέπει η Προεδρία της Δημοκρατίας να ζητήσει τη διαθεσιμότητα της μέχρι το πέρας της ποινικής διαδικασίας, ή αν δεν γίνει αυτό και περάσει η 1η Δεκεμβρίου, τότε το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά πόσον πρέπει να τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι ολοκλήρωσης της δικαστικής διαδικασίας.

Όσον αφορά στην Αθηνά Δημητρίου η οποία υπηρετεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ήδη, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», έχει ενημερωθεί από την Αστυνομία ο Γενικός Ελεγκτής για την εξέλιξη της ποινικής δίωξης και αναμένεται αύριο η αντίδρασή του, αν δηλαδή θα απευθυνθεί στην ΕΔΥ ή όχι.

Η Αστυνομία συγκέντρωσε τεράστιο όγκο εγγράφων, καταθέσεων και στοιχείων σε σχέση με την υπόθεση, τα οποία και παρέδωσε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη. Και ενώ εκκρεμούσε η λήψη απόφασης, δύο κρατούμενοι είχαν καταγγείλει με επιστολές τους πως προσεγγίστηκαν από πρόσωπα για να καταθέσουν ψέματα ενοχοποιώντας την Άννα Αριστοτέλους. Οι δικηγόροι της ζήτησαν μάλιστα το διορισμό ποινικών ανακριτών για να διερευνήσουν τις καταγγελίες, ωστόσο ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε ότι αυτές μπορούσαν να εξεταστούν από τους ανακριτές.

Σημειώνεται ότι τα χιλιάδες έγγραφα είχαν εντοπιστεί στην οικία αρχιδεσμοφύλακα τον περασμένο Απρίλιο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση των κρουασάν στις φυλακές. Τα έγγραφα βρίσκονταν σε δύο δωμάτια της κατοικίας και παραλήφθηκαν με δικαστικό ένταλμα. Το ένταλμα αυτό προσβλήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο στις 5 Σεπτέμβριου αποφάνθηκε ότι δικαιολογείτο η έκδοσή του.

Σε σχέση με τα γεγονότα το Ανώτατο στην απόφασή του είχε αναφέρει ότι στο πλαίσιο έρευνας στην κατοικία του Αιτητή, πέραν των τεκμηρίων που αναγράφονταν στο Ένταλμα Έρευνας και αναζητούνταν από την Αστυνομία, εντοπίστηκαν σε δύο κλειδωμένα δωμάτια, ένα στο ισόγειο και ένα στον 1° όροφο, 48.430 έγγραφα, τα οποία αποτελούνται από 250.464 σελίδες, τα οποία και κατασχέθηκαν. Όλα τα έγγραφα τα οποία κατασχέθηκαν, κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, από τον Αιτητή, προστίθεται. Αναφερόταν επίσης πως μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά και χωροταξικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών στη Λευκωσία, αντίγραφα φακέλων καταδίκων, έγγραφα για πειθαρχικές έρευνες του Τμήματος Φυλακών, εσωτερικές επιστολές, εκθέσεις, σημειώματα, πίνακες – κατάλογοι που αφορούν υπηρεσιακά θέματα του Τμήματος Φυλακών. Στην απόφαση του το Ανώτατο επισημαίνει ότι περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, στην οικία του και έγγραφα της Αστυνομίας ως και άλλων κρατικών υπηρεσιών. Αρκετά από τα έγγραφα φέρουν διαβάθμιση «Απόρρητο» και «Εμπιστευτικό».

Αναφέρει περαιτέρω πως πέραν των εγγράφων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακοί δίσκοι που φέρουν χειρόγραφες σημειώσεις με ημερομηνίες, αριθμός με δισκέττες ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναμνηστικά δώρα και άλλα αντικείμενα.

Η Αστυνομία διερεύνησε εναντίον τους αδικήματα που περιλαμβάνονται και στο κατηγορητήριο που καταχωρήθηκε σήμερα και αφορούν: Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αδικήματα κατά παράβαση του Άρθρου 26 (1) (ε), (2) και (4) του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (138(I)/2001), κλοπή από δημόσιους λειτουργούς και αδικήματα στη βάση του άρθρου 19 (β) του περί Κανόνων Ασφάλειας Διαβαθμισμένων πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα, Ν.84(Ι)/2021 και Κ.Δ.Π.410/2013 άρθρο 19 και άρθρο 15 και Παράρτημα ΙΙΙ (Φυσική Ασφάλεια), καθώς παράνομη κατοχή περιουσίας.

Κρις Τριανταφυλλίδης: «Αφού θέλουν πόλεμο θα τον έχουν»

Άμεση και με σκληρή γλώσσα ήταν η αντίδραση του δικηγόρου της Άννας Αριστοτέλους και Αθηνάς Δημητρίου, Κρις Τριανταφυλλίδη, στην καταχώρηση κατηγορητηρίου εναντίον τους.

Με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «την τελευταία πράξη ενός σίριαλ ανθρωποφαγίας», αναφέρεται στην γνωστή υπόθεση με τον αξιωματικό Μιχάλη Κατσουνωτό και αφού τονίζει ότι έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, καταλήγει λέγοντας πως «αφού θέλουν πόλεμο θα τον έχουν». Όπως αναφέρει ο κ. Τριανταφυλλίδης, οι πελάτιδες του πληροφορήθηκαν από τα ΜΜΕ ότι καταχωρήθηκε εναντίον τους ποινική υπόθεση για τα «κατ’ ισχυρισμό έγγραφα που βρέθηκαν εκτός Κεντρικών Φυλακών, υπόθεση για την οποία αμφότερες ουδεμία σχέση έχουν».

Αυτή είναι η τελευταία «πράξη ενός σίριαλ ανθρωποφαγίας» που άρχισε όταν η τότε γενική διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών κ. Άννα Αριστοτέλους «τόλμησε» να καταγγείλει τον νυν Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας κ. Κατσουνωτό ότι είχε ζητήσει από κατάδικο να του εξασφαλίσει βίντεο που να την αφορά προσωπικά «για να την κάψει πριν προλάβει να πάει σε άλλη θέση». Ο συνήγορος των δύο πρώην μελών της διεύθυνσης φυλακών, αφού αναφέρεται στις γνωστές καταγγελίες τους κατά του κ. Κατσουνωτού και την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να μην προχωρήσει σε δίωξή του για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επαναφέρει τις καταγγελίες των δύο κρατουμένων και την άρνηση του Γ. Εισαγγελέα να διορίσει ποινικό ανακριτή. «Τόσο η κ. Αριστοτέλους όσο και η κ. Δημητρίου έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυπριακή Δικαιοσύνη και θα «δώσουν την μάχη» ούτως ώστε στο τέλος αυτού του σίριαλ να λάμψει η αλήθεια σε αυτό το παρατεταμένο σίριαλ. Αφού θέλουν πόλεμο θα τον έχουν», καταλήγει ο δικηγόρος τους.