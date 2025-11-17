Η Αστυνομία μετά από οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας προχώρησε σήμερα στην καταχώρηση της πολύκροτης υπόθεσης με τα χιλιάδες έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα.

Η υπόθεση αφορά σωρεία αδικημάτων και στο κατηγορητήριο βρίσκονται οκτώ πρόσωπα:

– Η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους,

– Η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου

– Πέντε δεσμοφύλακες

– Ένας πρώην δεσμοφύλακας και νυν αστυνομικός

Η υπόθεση καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και το κατηγορητήριο είναι βαρύτατο. Η καταχώρηση σήμερα της υπόθεσης δεν είναι τυχαία, αφού λήγει περί το τέλος της εβδομάδας η διαθεσιμότητα των πέντε δεσμοφυλάκων και μιας αστυνομικού και θα έπρεπε να επιστρέψουν πίσω στα καθήκοντά τους.

Σημειώνεται ότι η κ. Αριστοτέλους βρίσκεται ήδη σε διαθεσιμότητα, έχει ασκήσει έφεση, ενώ πρόσφατα έχει διοριστεί γενική διευθύντρια και αναμένεται ότι μεθαύριο Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την τοποθέτησή της σε κάποια διευθυντική θέση.