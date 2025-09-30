Τεράστιο είναι το μαρτυρικό υλικό για την πολύκροτη υπόθεση με τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών που εντοπίστηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα, γι’ αυτό και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθούν αποφάσεις άμεσα.

Ο φάκελος της πολύκροτης υπόθεσης διαβιβάστηκε την περασμένη βδομάδα στη Νομική Υπηρεσία από το ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας και τώρα μελετάται από ομάδα νομικών λειτουργών. Πρόκειται για ογκωδέστατο υλικό με πολλά box files που δεν μπορούν να μελετηθούν μέσα σε λίγες ημέρες και να αποφασιστεί τι μέλλει γενέσθαι. Γι’ αυτό και θα πάρει λίγο χρόνο η μελέτη και λήψη αποφάσεων οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν από τη Νομική Υπηρεσία αφού η υπόθεση εντάσσεται στη σφαίρα του δημοσίου ενδιαφέροντος.

Ενόψει τούτου θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά στις διαθεσιμότητες προσώπων που λήγουν σύντομα. Είτε θα πρέπει να ζητηθεί η ανανέωση τους είτε θα αφεθούν να λήξουν και οι επηρεαζόμενοι να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Αυτό θα αποφασιστεί εντός των επόμενων ημερών.

Σημειώνεται ότι παρόλο που η υπόθεση παρακολουθείτο από τα πρώτα στάδια από τη Νομική Υπηρεσία και δίνονταν οι ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές, εντούτοις το μαρτυρικό υλικό θα πρέπει να τύχει ενδελεχούς μελέτης ολοκληρωμένο, πριν τη λήψη τελικής απόφασης. Θα ζυγιστούν όλες οι πιθανότητες που έχει η υπόθεση αν σταλεί στο Δικαστήριο γι’ αυτό και εκτιμάται ότι η λήψη τελικής απόφασης θα γίνει εντός του επόμενου 10ημέρου.

Τα χιλιάδες έγγραφα ανακαλύφθηκαν τον περασμένο Απρίλη κατά τη διάρκεια έρευνες στην οικία δεσμοφύλακα στο πλαίσιο διερεύνησης άλλης υπόθεσης η εκδίκαση της οποίες εκκρεμείς το Δικαστήριο. Αυτά παραλήφθηκαν μαζί με άλλα αντικείμενα όπως usb και cd με βίντεο από τις φυλακές και από τη μελέτη τους φάνηκε ότι υπήρχαν και διαβαθμισμένα έγγραφα είτε των Κεντρικών Φυλακών, είτε αλληλογραφίας με άλλες υπηρεσίες, όπως η Αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπήρχαν επίσης αρχιτεκτονικά σχέδια των Φυλακών καθώς και υπηρεσιακές εκθέσεις του προσωπικού που περιείχαν προσωπικά δεδομένα. Μέχρι στιγμής δεν δόθηκε καμιά εξήγηση πως υπήρχαν συγκεντρωμένα όλα αυτά τα έγγραφα στην οικία του δεσμοφύλακα, από πού μετακινήθηκαν και για πιο σκοπό. Όλα αυτά αναμένεται ότι τα έχει απαντήσει η αστυνομική έρευνα, ενώ για την υπόθεση κλήθηκαν και έδωσαν ανακριτικές καταθέσεις άτομα του περιβάλλοντος των φυλακών χωρίς όμως να πουν οτιδήποτε.

Καταθέσεις λήφθηκαν από μέλη του προσωπικού, κατάδικους και άτομα που είχαν αποστείλει επιστολές είτε στον Αρχηγό Αστυνομίας είτε στις φυλακές για διάφορα υπηρεσιακά ζητήματα. Για την υπόθεση οι Αρχές είχαν συλλάβει πέντε ύποπτους τους οποίους άφησαν ελεύθερους αφού οι έρευνες συνεχίζονταν χωρίς μέχρι τώρα να κατηγορηθεί κανένας ενώπιον Δικαστηρίου.