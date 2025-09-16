Εξελίξεις προδιαγράφονται εντός των προσεχών εβδομάδων σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση των εγγράφων του Τμήματος Φυλακών, τα οποία εντοπίστηκαν τυχαία από την Αστυνομία, σε δυο δωμάτια της οικίας αρχιδεσμοφύλακα.

Οι έρευνες του ειδικού κλιμακίου του ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας βρίσκονται προς το τέλος τους και αναμένεται ότι εντός των επόμενων ημερών, ο φάκελος που σχηματίστηκε μαζί με το μαρτυρικό υλικό να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και λήψη αποφάσεων. Πρόκειται για μια από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις που διερευνήθηκαν σε σχέση με τις φυλακές και αφορούν σειρά λειτουργών του Τμήματος.

Όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 9/4/2025 ανευρέθηκαν συνολικά κατόπιν έρευνας για άλλη υπόθεση, 48.430 έγγραφα, τα οποία αποτελούνται από 250.464 σελίδες, τα οποία και κατασχέθηκαν. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, όλα τα έγγραφα τα οποία κατασχέθηκαν, κατέχοντο παράνομα και χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση.

Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά και χωροταξικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών στη Λευκωσία, αντίγραφα φακέλων καταδίκων, έγγραφα για πειθαρχικές έρευνες του Τμήματος Φυλακών, εσωτερικές επιστολές, εκθέσεις, σημειώματα, πίνακες – κατάλογοι που αφορούν υπηρεσιακά θέματα του Τμήματος Φυλακών. Επίσης βρέθηκαν αντίγραφα αλληλογραφίας των Φυλακών με την Αστυνομία, ή άλλα κυβερνητικά τμήματα κ.ά αντικείμενα.

Στη βάση χρονοδιαγράμματος που έθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας, οι έρευνες θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές τις μέρες, αφού επηρεάζονται και από τις διαθεσιμότητες που λήγουν σύντομα. Γι’ αυτό και πρέπει όλο το μαρτυρικό υλικό να τεθεί ενώπιον λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας και των δύο επικεφαλείς, ώστε να ληφθούν αποφάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», στην Αστυνομία θεωρούν σίγουρο ότι η υπόθεση θα φτάσει στη δικαιοσύνη, αφού ούτως η άλλως η κατοχή των εγγράφων θεωρείται παράνομη, εξ ου και η κατακράτησή τους από τις Αρχές στη βάση δικαστικού διατάγματος, το οποίο παρά το γεγονός ότι επιχειρήθηκε να προσβληθεί η νομιμότητά του από τον αρχιδεσμοφύλακα, η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 25 Ιουνίου, αφού «λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο των επιστολών της Αστυνομίας Κύπρου ημερομηνιών 18 και 25 Ιουνίου 2025, και αφού ενημερώθηκε από τον Υπουργό Άμυνας για τα καθήκοντα που ασκεί η Άννα Αριστοτέλους ως Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Άμυνας, αποφάσισε (το Υπουργικό) όπως υποβάλει σύσταση προς την ΕΔΥ για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για τερματισμό του αναπληρωματικού διορισμού της κ. Αριστοτέλους στο Υπουργείο Άμυνας από 25/6/2025. Παράλληλα ζητήθηκε όπως τεθεί σε διαθεσιμότητα με την ΕΔΥ να την ενημερώνει. Η κ. Αριστοτέλους υπέβαλε ένσταση, ωστόσο αυτή απορρίφθηκε και έτσι τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 4/7/2025. Αυτή λήγει στις 3 Οκτωβρίου και μέχρι τότε αναμένεται ξεκαθάρισμα της υπόθεσης.

Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει γιατί ένας τόσο μεγάλος όγκος εγγράφων και άλλου υλικού όπως usb και cd βρίσκονταν συγκεντρωμένοι εκτός φυλακών. Η Αστυνομία κατέχει γνώση, όπως είχε αναφερθεί στο Δικαστήριο, για το πότε μετακινήθηκαν τα έγγραφα, γι’ αυτό και πήρε καταθέσεις από πρόσωπα εντός και εκτός φυλακών, από πρώην υπουργό και πρώην Αρχηγό Αστυνομίας, αξιωματικούς της Αστυνομίας κ.ά. Όλες οι μαρτυρίες θα αξιολογηθούν νομικά και στη βάση του δικαίου της απόδειξης, μας αναφέρθηκε αρμοδίως.