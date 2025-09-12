Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες, το πόρισμα των δύο ποινικών ανακριτών που διορίστηκαν για να εντοπίσουν ευθύνες σε σχέση με την απόδραση του ισοβίτη κομμωτή.

Το πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», είναι ογκωδέστατο λόγω και της πολυπλοκότητας αλλά και της ιδιομορφίας της υπόθεσης και των πολύμηνων ερευνών, αφού εμπλέκονται δυο κρατικές υπηρεσίες αλλά και πολίτες από την Πάφο.

Ο ισοβίτης κομμωτής είχε αποδράσει στις 26.09.2024 ενώ είχε μεταφερθεί από εφτά φρουρούς, τέσσερις δεσμοφύλακες και τρία μέλη της ΜΜΑΔ στο πατρικό του σπίτι στη Χολέτρια της Πάφου. Όπως διαπιστώθηκε, ο ισοβίτης, φορτωμένους στην πλάτη του με δυο φόνους, της εγκύου φίλης του και της κορούλας της, ενώ πήγε με συνοδεία στους γονείς του σε πάρτι που είχαν, κατάφερε να αποδράσει παρά τα αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

Ο ισοβίτης συνελήφθη στον παραλιακό πεζόδρομο της Λεμεσού μετά από καταδίωξη και αφού κρυβόταν σε σπίτι Σύρου. Λόγω της απόδρασής του αποφασίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η παύση του Αρχηγού και Υπαρχηγού της Αστυνομίας και η απομάκρυνση του αναπληρωτή διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών.

Στη συνέχεια και λόγω της κατακραυγής, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης προχώρησε στις 8 Ιανουαρίου 2025 στο διορισμό δυο ποινικών ανακριτών σε σχέση με την απόδραση του ισοβίτη κατάδικου.

Ως ποινικοί ανακριτές διορίστηκαν οι δικηγόροι Στέφανος Σκορδή και Χρίστος Καρά, με όρους εντολής να διεξάγουν ποινική ανάκριση αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από οποιαδήποτε μέλη της Αστυνομίας, μέλη του Τμήματος Φυλακών και/ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο αναφορικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 26.09.2024 και αφορούν τις συνθήκες απόδρασης του κατάδικου Θεόδωρου Θεοφάνους αλλά και τις συνθήκες παραχώρησης άδειας εξόδου στον εν λόγω κατάδικο τόσο στις 26.09.2024 όσο και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Παρόλο που στους ποινικούς ανακριτές δόθηκε χρονική περίοδος δύο μηνών για την ολοκλήρωση της ανάκρισης, εντούτοις αυτή ανανεώθηκε τρεις φορές γιατί χρειάστηκε η λήψη πολλών καταθέσεων τόσο από το προσωπικό των φυλακών, όσο και από την Αστυνομία αλλά και τα άτομα που συμμετείχαν στο πάρτι την ημέρα της απόδρασης και ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Επειδή η έρευνα κάλυψε και τις παλαιές άδειες συνοδείας του ισοβίτη, κλήθηκαν και έδωσαν καταθέσεις άτομα που είχαν εγκρίνει τις άδειες αυτές.

Στο πόρισμά τους οι δύο ποινικοί ανακριτές προβαίνουν σε σειρά διαπιστώσεων και εισηγήσεων οι οποίες και μελετούνται από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας με σκοπό να υποβληθεί εισήγηση στον Γενικό Εισαγγελέα για τα επόμενα βήματα. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται να προκύπτουν ορισμένα ζητήματα, όμως όλα θα κριθούν από νομικής σκοπιάς. Σημειώνεται ότι για τους εφτά ένστολους είχε διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα.