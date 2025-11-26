Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν από χθες η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα Αριστοτέλους και η λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και πρώην υποδιευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Αθηνά Δημητρίου, μετά την ποινική της δίωξη σε σχέση με την υπόθεση των εγγράφων του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Η διαθεσιμότητα της κ. Αριστοτέλους που έληξε πρόσφατα, επεκτάθηκε χθες μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, οπόταν από την 1/12/2025 αλλάζει καθεστώς, αφού διορίζεται ως γενική διευθύντρια. Αναμένεται, σύμφωνα με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο να κινηθεί και να την θέσει σε διαθεσιμότητα μέχρι την περάτωση της δικαστικής διαδικασίας. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται μετά που χθες ο Γενικός Εισαγγελέας απέστειλε τη γνωμάτευσή του που είχε ζητήσει ο υπεύθυνος της Προεδρίας, γενικός διευθυντής του υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου.

Όσον αφορά στην κ. Δημητρίου, το σχετικό αίτημα για να τεθεί σε διαθεσιμότητα, είχε υποβάλει ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, μετά από επιστολή της Αστυνομίας, με την οποία τον ενημέρωνε για την εξέλιξη με την ποινική της δίωξη, σε σχέση με την υπόθεση των χιλιάδων εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών. Χθες, η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την ΕΔΥ ότι το αίτημα γίνεται αποδεκτό και αυτή θα βρίσκεται εκτός Υπηρεσίας μέχρι περάτωσης της δίκης της, αν δεν υπάρξει άλλη εξέλιξη.

Πάντως, αύριο Πέμπτη, αναμένεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στην τοποθέτηση της κ. Αριστοτέλους, μαζί με άλλους τέσσερις, στη θέση του γενικού διευθυντή. Αναμένεται επίσης ότι πριν αναλάβει το νέο της πόστο, θα ληφθεί η απόφαση για τη διαθεσιμότητά της. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η έφεση της κ. Αριστοτέλους, στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου να απορρίψει την προσφυγή της, με την οποία ζητούσε ακύρωση της απόφασης της ΕΔΥ να ανανεώσει τη διαθεσιμότητά της για άλλους δύο μήνες.

Εκτός Φυλακών μέχρι τη δίκη τους, βρίσκονται και έξι μέλη του προσωπικού (το ένα μετακινήθηκε στην Αστυνομία) τα οποία επίσης βρίσκονται στο κατηγορητήριο που καταχωρήθηκε πρόσφατα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Η πρώτη δικάσιμος είναι ορισμένη για τις 15 Δεκεμβρίου.