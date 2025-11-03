Έφεση στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου μέσω της οποίας τέθηκε εκ νέου σε διαθεσιμότητα, κατέθεσε η Άννα Αριστοτέλους μέσω του δικηγόρου της Χρίστου Μ. Τριανταφυλλίδη. Υπενθυμίζεται πως η κ. Αριστοτέλους πρόσφατα διορίστηκε ως γενική διευθύντρια με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου και αναμένει το πού θα τοποθετηθεί.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του δικηγόρου της, Χρίστου Μ. Τριανταφυλλίδη:

Δεδομένης της ανακοίνωσης από τη Νομική Υπηρεσία κατ΄ ακολουθία της έκδοσης απόφασης την 29/10/2025 από το Διοικητικό Δικαστήριο (εντ. Δικαστής Ελ. Μιχαήλ) με την οποία ακυρώθηκε το Διάταγμα που έκδωσε η ίδια Δικαστής την 9/10/2025, χάρη πληρότητας της ενημέρωσης ανακοινώνεται ότι η ΄Αννα Αριστοτέλους, καίτοι σέβεται απόλυτα την απόφαση της 29/10/2025, έχοντας λάβει νομική συμβουλή ότι η εν λόγω απόφαση πάσχει νομικά, ασκώντας τα νομικά της δικαιώματα έχει καταχωρήσει Έφεση κατά της εν λόγω απόφασης εις το Διοικητικό Εφετείο.

Η εν λόγω νομική ενέργεια εκ μέρους της δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με την προαγωγή της από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας εις τη θέση Γενικού Διευθυντή από 1/12/2025, θέση η οποία της έχει προσφερθεί και έχει αποδεχθεί. Αναμένεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα ορίζει που θα τοποθετηθεί δια να ασκεί τα καθήκοντα της θέσης.