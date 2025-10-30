Μπερδεύονται εκ νέου τα πράγματα γύρω από την διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους η οποία πρόσφατα διορίστηκε ως γενική διευθύντρια με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου.

Χθες, το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε τελεσίδικα πως δεν ήταν έκδηλα παράνομη η απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) να παρατείνει τη διαθεσιμότητα της για άλλους δύο μήνες. Αποτέλεσμα της χθεσινής απόφασης είναι πως η διαθεσιμότητα της κ. Αριστοτέλους επανέρχεται. Ως γνωστόν η κ. Αριστοτέλους είχε τεθεί αρχικά σε τρίμηνη διαθεσιμότητα λόγω της έρευνας για τα έγγραφα των φυλακών που εντοπίστηκαν τον περασμένο Απρίλιο στην οικία αρχιδεσμοφύλακα. Με τη λήξη της διαθεσιμότητας ζητήθηκε η παράτασή της για άλλους δύο μήνες, αίτημα που η ΕΔΥ ικανοποίησε. Η επηρεαζόμενη αντέδρασε και, μέσω του δικηγόρου της Κρις Τριανταφυλλίδη, καταχώρισε προσφυγή και, παράλληλα, ζήτησε και εξασφάλισε προσωρινό διάταγμα αναστολής της διαθεσιμότητας, ισχυριζόμενη «έκδηλη παρανομία», αφού, κατά την ίδια, της παραχωρήθηκε λιγότερος χρόνος για να υποβάλει γραπτώς τις θέσεις της από όσο προνοείται στον «Περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο».

Το Δικαστήριο, στις 9 Οκτωβρίου 2025, ικανοποιούμενο από τα ενώπιον του στοιχεία ότι πληρείται η προϋπόθεση της «έκδηλης παρανομίας», προχώρησε στην έκδοση διατάγματος για αναστολή της απόφασης της ΕΔΥ, ερήμην της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στην οποία η προσφυγή της κ. Αριστοτέλους επιδόθηκε μετά από την έκδοση του εν λόγω διατάγματος του Διοικητικού Δικαστηρίου. Αφού επιδόθηκε η προσφυγή, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας καταχώρισε ένσταση.

Το Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζοντας τα γεγονότα και ακούγοντας πλέον και τις δύο πλευρές, εξέδωσε χθες απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει έκδηλη παρανομία από την προθεσμία που η ΕΔΥ είχε παραχωρήσει στην αιτήτρια για να υποβάλει γραπτώς τις θέσεις της. Για τον λόγο αυτό, το Δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που εξέδωσε στις 9 Οκτωβρίου 2025 με το οποίο αναστάληκε η διαθεσιμότητά της, κρίνοντας ότι δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων είχε διατάξει την αναστολή της απόφασης της ΕΔΥ. Συνακόλουθα, η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της αιτήτριας παραμένει σε ισχύ.

Από εδώ και πέρα περιπλέκονται πλέον τα πράγματα, αφού πρόσφατα η ΕΔΥ αποφάσισε να διορίσει/ προαγάγει την κ. Αριστοτέλους ως γενική διευθύντρια, μαζί με άλλους τρεις. Η προαγωγή της αρχίζει από την 1η Δεκεμβρίου, ωστόσο, η παράταση της διαθεσιμότητάς της λήγει στις 23 Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε, εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει και η υπόθεση με τα έγγραφα, οπόταν όλα είναι ανοικτά.

Σημειώνεται ότι η χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Δικαστήριο μπορεί να εφεσιβληθεί. Σημειώνεται, επίσης, ότι η διαδικασία για διορισμό ενός γενικού διευθυντή έχει ως εξής: Εφόσον η ΕΔΥ μετά και από συνεντεύξεις με τους υποψηφίους, αποφασίζει να τους προτείνει διορισμό ή προαγωγή ανάλογα, τους αποστέλλει επιστολή. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αποδεχθούν τον διορισμό, τότε η πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, έρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο και προβαίνει στις τοποθετήσεις των γενικών διευθυντών στα Υπουργεία ή Τμήματα ανάλογα και με τις ανάγκες.