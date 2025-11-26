Νέα υπόθεση έρχεται να ταρακουνήσει τις Κεντρικές Φυλακές. Οι Αρχές διερευνούν εδώ και αρκετό καιρό και κάτω από άκρα μυστικότητα, καταγγελία κρατούμενης για ειδική μεταχείριση της οποίας τύγχανε στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Συγκεκριμένα, ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου έχουν στα χέρια τους πολυσέλιδη κατάθεση από κρατούμενη των Κεντρικών Φυλακών η οποία αποκαλύπτει σωρεία πραγμάτων που συνέβαιναν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που αν ευσταθούν και τεκμηριωθούν, θα πρόκειται για σκάνδαλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», μετά που ξέσπασε η υπόθεση των εγγράφων, κρατούμενη ζήτησε από μόνη της να μιλήσει με μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου. Διευθετήθηκε συνάντηση εντός των φυλακών και τότε άρχισε να εξιστορεί πράγματα και καταστάσεις που κατ’ ισχυρισμόν συνέβαιναν όταν ήταν υπόδικη, αλλά κυρίως μετά που καταδικάστηκε. Η συγκεκριμένη κρατούμενη, έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», τρεις συνολικά διαδοχικές καταθέσεις και αναφέρθηκε με λεπτομέρεια για τα όσα συνέβαιναν στον χώρο των φυλακών.

Η ίδια, όπως υποστηρίζει, έφευγε από την γυναικεία πτέρυγα που κρατείτο και μεταφερόταν σε γραφείο στο οποίο παρέμενε για αρκετές ώρες, ακόμη και μετά που έκλειναν οι πτέρυγες, μέχρι και τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Σύμφωνα με τους κανονισμούς των φυλακών οι πτέρυγες κλείνουν για τους κρατούμενους στις 9 το βράδυ ή 10 όταν είναι Σαββατοκυρίακο και αυτή παρέμενε εκτός πτέρυγας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όλα αυτά έχουν επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από τα αρχεία που τηρούνταν στην πτέρυγα, δηλαδή για τις ώρες που η κρατούμενη απουσίαζε από την πτέρυγά της. Όπως μας αναφέρθηκε, όλα είναι καταγεγραμμένα και η μετακίνησή της από την πτέρυγα στο συγκεκριμένο γραφείο ήταν επαναλαμβανόμενη.

Έχουν παραληφθεί ως τεκμήρια διάφορα έγγραφα των φυλακών τα οποία και διερευνώνται ενώ άρχισε η λήψη καταθέσεων από μέλη του προσωπικού που γνώριζαν για τα τεκταινόμενα αλλά δεν ομιλούσαν.

Επίσης, η κρατούμενη, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της, αναφέρει πως όταν ήταν ακόμα υπόδικη, εξερχόταν από τις φυλακές για διάφορες εκδηλώσεις ή εκπαιδεύσεις, ενώ αυτό δεν συνηθίζεται για όσους ακόμα εκκρεμεί η δίκη τους, εφόσον κρίνονται ως επικίνδυνοι για απόδραση.

Οι αποκαλύψεις τόσο πολλών και σημαντικών λεπτομερειών όσον αφορά στις κατ’ ισχυρισμό μεταφορές της κρατούμενης σε συγκεκριμένο γραφείο καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στο πρόσωπο που συναντούσε, εξετάζονται με σχολαστικότητα από τις αρχές που διερευνούν την πιθανότητα διάπραξης σοβαρών αδικημάτων.

Αυτή τη στιγμή, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού προ ολίγων ημερών έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση της κρατούμενης και αρκετά μέλη του προσωπικού θα κληθούν να δώσουν μαρτυρία για τα όσα γνώριζαν. Ειδικά όσοι διετέλεσαν υπεύθυνοι της συγκεκριμένης πτέρυγας που διέμενε η κρατούμενη αλλά και οι δεσμοφύλακες που την συνόδευαν.

Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη κρατούμενη μετά την κατάθεσή της προς ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου τέθηκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και μετακινήθηκε εκτός φυλακών για ευνόητους λόγους. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται η εξέταση των ισχυρισμών της κρατούμενης πριν γίνουν άλλες ενέργειες.

Απάντηση Άννας Αριστοτέλους

Ο δικηγόρος της πρώην διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, Άννας Αριστοτέλους εξέδωσε ανακοίνωση – απάντηση αναφορικά με την νέα υπόθεση. Ο Χρίστος Τριανταφυλλίδης αναφέρει τα ακόλουθα:

«Αναφερόμενος σε σημερινά δημοσιεύματα περί μεταφοράς κρατουμένης εκτός Κεντρικών Φυλακών δια ανάρμοστες πράξεις κατά την περίοδο που διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών ήτο η πελάτιδα μου κα Άννα Αριστοτέλους έχω οδηγίες από την ίδια να αναφέρω ότι ουδέποτε περιήλθε εις γνώσιν της, ενώ ευρίσκετο εις την διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, ένα τέτοιο συμβάν, ουδέποτε θα επέτρεπε εν γνώσιν της να ελάμβανε χώρα ένα τέτοιο συμβάν και εν πάση περιπτώσει απορρίπτει κατηγορηματικά και απερίφραστα τέτοιες ενέργειες.

Η πελάτιδα μου παρακολουθεί έκπληκτη τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών εις τις οποίες αναφέρονται και οι Κεντρικές Φυλακές η ίδια δε ουδεμία ανάμιξη επιθυμεί όπως έχει σε αυτές ανεξάρτητα εάν ενδεχομένως κάποιοι, για δικούς τους σκοπούς, εντέχνως προσπαθούν να την μπλέξουν και κατ΄αυτό τον τρόπον να την πλήξουν.

Η πελάτιδα μου, όπως έχω προαναφέρει και στο παρελθόν, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη εις την Κυπριακή Δικαιοσύνη και θα προστατεύσει δια παντός νομίμου μέσου, χωρίς η ίδια να χρησιμοποιεί υπογείους μεθόδους, όπως ενδεχομένως γίνεται προσπάθεια από κάποιους να χρησιμοποιήσουν εναντίον της, τα νομικά της δικαιώματα μέχρι τέλους. Δεν έχει δε καμμία αμφιβολία για τη τελική δικαίωση της ανεξάρτητα πόσος χρόνος θα απαιτηθεί δια τούτο και πόση ζημιά θα της προκληθεί εις το μεσοδιάστημα».