Θεωρήθηκαν πολιτικοί οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε από την Κύπρο η έκδοση του πρώην υπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ντεμτσίσιν (Volodymyr Demchyshyn) και γι’ αυτό δεν προχώρησε η διαδικασία. Αυτό ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στον «Φ», που έθεσε σειρά ερωτημάτων, αναδεικνύοντας δημοσιεύματα στον ουκρανικό Τύπο, που φέρουν τον πρώην υπουργό να καταζητείται διεθνώς από το 2022 για υπόθεση παράνομης προμήθεια άνθρακα από τα την ανατολική Ουκρανία.

Ο 51χρονος πρώην κρατικός αξιωματούχος, που διαμένει πλέον στην Κύπρο, είχε καταγγείλει την περασμένη Πέμπτη απόπειρα απαγωγής του έξω από το σπίτι του στην τουριστική περιοχή Ορόκλινης. Το θέμα πήρε διεθνείς διαστάσεις, με τα ΜΜΕ της Ουκρανίας ν’ αναφέρουν πως ο 51χρονος, ο οποίος υπηρέτησε στη δεύτερη κυβέρνηση του Αρσένιι Γιατσενιούκ ως υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Άνθρακα της Ουκρανίας (2014-2016), βρίσκεται σε διεθνή αναζήτηση (international wanted). Σύμφωνα πάντα με τον ουκρανικό Τύπο, ο Ντεμτσίσιν «βρίσκεται σε διεθνή λίστα καταζητούμενων, σε σχέση με μια υπόθεση που αφορά την προμήθεια άνθρακα από τα κατεχόμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας το 2014–2015 και τη συνδρομή σε φιλορωσικές τρομοκρατικές οργανώσεις στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ».

Η κυπριακή Αστυνομία επιβεβαίωσε το διεθνές ένταλμα σύλληψης και παρέπεμπε σε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, που σταμάτησε τη διαδικασία έκδοσής του, αφού εμπίπτει, όπως ανέφερε σε εξαίρεση που προβλέπεται σε άρθρο του νόμου που κυρώνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση έκδοσης φυγόδικων. Από την πλευρά της, η Νομική Υπηρεσία έδειξε το υπουργείο Δικαιοσύνης, υποδεικνύοντας πως αυτό ζήτησε τη σχετική γνωμάτευση. Όπως μας αναφέρθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, η σχετική γνωμάτευση ζητήθηκε αρχές του 2023. «Ο λόγος που αποφασίστηκε η εξαίρεση είναι επειδή θεωρήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία πως τα κίνητρα της Ουκρανίας ήταν πολιτικά, οπότε γι’ αυτό δεν προχώρησε η διαδικασία», σημείωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σ’ ότι αφορά στις έρευνες για την απόπειρα απαγωγής του 51χρονου, το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει να καταζητεί δύο πρόσωπα, που είναι εξαφανισμένα και εξετάζεται κατά πόσον πέρασαν στα κατεχόμενα. Οι δύο καταζητούμενοι, είναι ο Άθως Κοτσώνης, 42 ετών από Λάρνακα και ο Dmitry Abramov, 44 ετών, από τη Ρωσία. Τα κίνητρα της απόπειρας απαγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, φαίνεται να έχουν σχέση με οικονομικές διαφορές.

Υπενθυμίζεται πως ο 51χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε πως το απόγευμα της Πέμπτης τρία άγνωστα του πρόσωπα προσπάθησαν με τη χρήση βίας να τον βάλουν σε εμπορικό όχημα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με την 36χρονη σύντροφό του και τον 72χρονο πατέρα της, παρατήρησαν ότι σε κοντινή απόσταση βρισκόταν σταθμευμένο ένα βαν. Το όχημα κίνησε υποψίες στον 51χρονο, ο οποίος το προσέγγισε μαζί με τον 72χρονο. Καθώς πλησίαζαν το όχημα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από τρεις άγνωστους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες.

Οι δύο αντέδρασαν, με αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή πεζοί, αφήνοντας πίσω το εμπορικό όχημα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το βαν όχημα που άφησαν πίσω τους οι τρεις δράστες, ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα, μία περούκα, καθώς και άλλα τεκμήρια.