Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας για την απόπειρα απαγωγής στην Ορόκλινη 51χρονου Ουκρανού, που ανέφερε πως είναι πρώην υπουργός, η υπόθεση λαμβάνει απρόσμενες διαστάσεις. Κι αυτό, επειδή εκτενή δημοσιεύματα σε ουκρανικά ΜΜΕ τον φέρουν να καταζητείται από το 2022 για υπόθεση προ δεκαετίας, που αφορά σε παράνομη προμήθεια άνθρακα από τα κατεχόμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας.

Η Κυπριακή Αστυνομία επίσημα δεν επιβεβαιώνει πως ο 51χρονος είναι πρώην κρατικός αξιωματούχος της Ουκρανίας (αν και αυτό διέρρευσε στον Τύπο), ωστόσο, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ουκρανίας πρόκειται για τον Βολοντίμιρ Ντεμτσίσιν (Volodymyr Demchyshyn), πρώην τραπεζίτη και πολιτικό, ο οποίος υπηρέτησε στη δεύτερη κυβέρνηση του Αρσένιι Γιατσενιούκ ως υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Άνθρακα της Ουκρανίας από το 2014 μέχρι το 2016.

Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα στον ουκρανικό Τύπο, ο 51χρονος πρώην υπουργός, που είναι άγνωστο για πόσο καιρό διαμένει στην Κύπρο, βρίσκεται σε διεθνή αναζήτηση (international wanted) από το 2022. Το πρακτορείο UNN, αφότου κάνει αναφορά στην απόπειρα απαγωγής, αναφέρει πως ο 51χρονος πρώην αξιωματούχος της Ουκρανίας «βρίσκεται από το 2022 σε διεθνή λίστα καταζητούμενων, σε σχέση με μια υπόθεση που αφορά την προμήθεια άνθρακα από τα κατεχόμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας το 2014–2015 και τη συνδρομή σε φιλορωσικές τρομοκρατικές οργανώσεις στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ». Δημοσίευμα της Mezha, εξάλλου, σημειώνει πως «σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, ο Ντεμτσίσιν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση αναζήτησης (καταζητείται)».

Ο «Φ» υπέβαλε αίτημα προς το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ζητώντας ενημέρωση για το κατά πόσον εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για το πρόσωπο που κατήγγειλε απόπειρα απαγωγής του. Όπως μας αναφέρθηκε, στο παρελθόν λήφθηκε αλληλογραφία από τις ουκρανικές Αρχές, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, με σκοπό την έκδοσή του 51χρονου, το οποίο μελετήθηκε. «Σε ερώτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης προς τη Νομική Υπηρεσία για το κατά πόσον εφαρμόζεται η εξαίρεση που αφορά σχετικό άρθρο του νόμου που κυρώνει την ευρωπαϊκή Σύμβαση έκδοσης φυγόδικων και προνοεί πως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το αίτημα έκδοσης δεν μπορεί να προχωρήσει, η Νομική Υπηρεσία γνωμάτευσε πως για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι δυνατή η σύλληψη, εφόσον εμπίπτει στις εξαιρέσεις», υποδείχθηκε στην εφημερίδα μας, χωρίς ν’ αναφερθούν λεπτομέρειες ως προς τους λόγους που λήφθηκε αυτή η απόφαση. Μέσω αιτήματος προς τη Νομική Υπηρεσία ζητήσαμε ενημέρωση για τους λόγους που οδήγησαν στην εν λόγω απόφαση και μας παρέπεμψε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όπως μας αναφέρθηκε: «καθ’ ύλην αρμόδια αρχή για να δώσει ενημέρωση για το θέμα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο αποτάθηκε στη Νομική Υπηρεσία για γνωμάτευση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 51χρονος φέρεται να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κύπρο στον τομέα της ανάπτυξης γης. Την υπόθεση απόπειρας απαγωγής του την κατήγγειλε ο ίδιος στην Αστυνομία Λάρνακας την περασμένη Πέμπτη, με το ΤΑΕ Λάρνακας να καταζητεί δύο πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι, ενδεχομένως, να διέφυγαν στο εξωτερικό. Οι δύο καταζητούμενοι, είναι ο Άθως Κοτσώνης, 42 ετών, από την επαρχία Λάρνακας και ο Dmitry Abramov, 44 ετών, από τη Ρωσία. Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας απαγωγής, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και κλοπής. Πληροφορίες, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται επίσημα από τις κυπριακές Αρχές, αναφέρουν πως η υπόθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με το παρελθόν του 51χρονου και πως οι προκαταρκτικές εξετάσεις παραπέμπουν σε οικονομικές διαφορές.

Υπενθυμίζεται πως ο 51χρονος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε πως το απόγευμα της Πέμπτης τρία άγνωστα του πρόσωπα του επιτέθηκαν και προσπάθησαν με τη χρήση βίας να τον βάλουν σε εμπορικό όχημα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με την 36χρονη σύντροφό του και τον 72χρονο πατέρα της, παρατήρησαν ότι σε κοντινή απόσταση βρισκόταν σταθμευμένο το εν λόγω εμπορικό αυτοκίνητο, εντός του οποίου επέβαιναν τρία πρόσωπα. Το όχημα κίνησε υποψίες στον 51χρονο, ο οποίος το προσέγγισε μαζί με τον 72χρονο προκειμένου να ελέγξουν τι συμβαίνει. Καθώς πλησίαζαν το όχημα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από τους τρεις άγνωστους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες. Οι δύο αντέδρασαν, με αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή πεζοί, αφήνοντας πίσω το εμπορικό όχημα. Τόσο ο 51χρονος, όσο και ο 72χρονος τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το βαν όχημα που άφησαν πίσω τους οι τρεις δράστες, ένα πιστόλι με κενή γεμιστήρα, μία περούκα, καθώς και άλλα τεκμήρια.